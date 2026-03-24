Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Gazdaság

Elképesztő fordulat a háttérben: Trump leállította az amerikai támadást, de egy európai nagyhatalom már a legrosszabbra készül

2026. március 24. 08:24

A brit kormány rendkívüli válságülést tartott az iráni konfliktus okozta megélhetési válság kezelésére, miközben Donald Trump öt napra felfüggesztette az Irán elleni katonai csapások tervét a produktív tárgyalásokra hivatkozva - írta meg a BBC.

Sir Keir Starmer miniszterelnök a kormány rendelkezésére álló összes eszközt bevetné a megélhetési költségek mérséklésére. Az erre összehívott rendkívüli COBRA-ülésen Andrew Bailey, a Bank of England elnöke, valamint a pénzügyminiszter, a külügyminiszter és az energiaügyi miniszter is részt vett. A megbeszélésen az energiabiztonság, a válság családokra gyakorolt gazdasági hatása, valamint az üzleti szférára és az ellátási láncokra nehezedő nyomás egyaránt napirendre került.

A brit kormány kiemelt figyelmet fordít az üzemanyag-kiskereskedelemben tapasztalható esetleges árspekuláció visszaszorítására. Starmer a parlamenti összekötő bizottság előtt bejelentette, hogy megvizsgálják, milyen további jogkörökkel ruházható fel a brit versenyhivatal (CMA) a nyerészkedés elleni fellépés érdekében. A kormány emellett már egy 53 millió fontos támogatási csomagot is meghirdetett a fűtőolaj drágulásával küzdő háztartások számára.

Az iráni válság gyökere, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadása óta Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát. Trump szombaton azzal fenyegetett, hogy "megsemmisíti" az iráni erőműveket, ha 48 órán belül nem nyitják meg a szorost. Teherán válaszul az Öböl-térségben található, amerikai érdekeltségű energetikai létesítmények elleni csapásokkal fenyegetőzött.

Hétfőn azonban Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy "mélyreható, részletes és konstruktív" egyeztetések folynak az Egyesült Államok és Irán között. Ennek fényében utasította a Pentagont, hogy öt napra halassza el az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. A bejelentés nyomán az olajárak csökkentek, a londoni FTSE 100 tőzsdeindex pedig korrigálta korábbi zuhanását.

A Downing Street üdvözölte a produktív tárgyalásokról szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a konfliktus gyors lezárása és a Hormuzi-szoros újranyitása globális érdek. A brit kormány pénteken engedélyezte, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokról is indíthasson csapásokat a szorost fenyegető iráni célpontok ellen. Korábban ezekről a bázisokról kizárólag védelmi műveleteket engedélyeztek. Starmer leszögezte: a hírszerzési információk nem utalnak arra, hogy Irán közvetlenül brit területeket venne célba. Ugyanakkor "felelőtlen cselekedetnek" nevezte, hogy két iráni rakéta a Chagos-szigetek irányába tartott, noha egyik sem érte el a szigetcsoportot.
