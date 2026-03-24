Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a piaci várakozások szerint nem változik az alapkamat.
Elképesztő fordulat a háttérben: Trump leállította az amerikai támadást, de egy európai nagyhatalom már a legrosszabbra készül
A brit kormány rendkívüli válságülést tartott az iráni konfliktus okozta megélhetési válság kezelésére, miközben Donald Trump öt napra felfüggesztette az Irán elleni katonai csapások tervét a produktív tárgyalásokra hivatkozva - írta meg a BBC.
Sir Keir Starmer miniszterelnök a kormány rendelkezésére álló összes eszközt bevetné a megélhetési költségek mérséklésére. Az erre összehívott rendkívüli COBRA-ülésen Andrew Bailey, a Bank of England elnöke, valamint a pénzügyminiszter, a külügyminiszter és az energiaügyi miniszter is részt vett. A megbeszélésen az energiabiztonság, a válság családokra gyakorolt gazdasági hatása, valamint az üzleti szférára és az ellátási láncokra nehezedő nyomás egyaránt napirendre került.
A brit kormány kiemelt figyelmet fordít az üzemanyag-kiskereskedelemben tapasztalható esetleges árspekuláció visszaszorítására. Starmer a parlamenti összekötő bizottság előtt bejelentette, hogy megvizsgálják, milyen további jogkörökkel ruházható fel a brit versenyhivatal (CMA) a nyerészkedés elleni fellépés érdekében. A kormány emellett már egy 53 millió fontos támogatási csomagot is meghirdetett a fűtőolaj drágulásával küzdő háztartások számára.
Az iráni válság gyökere, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadása óta Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát. Trump szombaton azzal fenyegetett, hogy "megsemmisíti" az iráni erőműveket, ha 48 órán belül nem nyitják meg a szorost. Teherán válaszul az Öböl-térségben található, amerikai érdekeltségű energetikai létesítmények elleni csapásokkal fenyegetőzött.
Hétfőn azonban Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy "mélyreható, részletes és konstruktív" egyeztetések folynak az Egyesült Államok és Irán között. Ennek fényében utasította a Pentagont, hogy öt napra halassza el az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. A bejelentés nyomán az olajárak csökkentek, a londoni FTSE 100 tőzsdeindex pedig korrigálta korábbi zuhanását.
A Downing Street üdvözölte a produktív tárgyalásokról szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a konfliktus gyors lezárása és a Hormuzi-szoros újranyitása globális érdek. A brit kormány pénteken engedélyezte, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokról is indíthasson csapásokat a szorost fenyegető iráni célpontok ellen. Korábban ezekről a bázisokról kizárólag védelmi műveleteket engedélyeztek. Starmer leszögezte: a hírszerzési információk nem utalnak arra, hogy Irán közvetlenül brit területeket venne célba. Ugyanakkor "felelőtlen cselekedetnek" nevezte, hogy két iráni rakéta a Chagos-szigetek irányába tartott, noha egyik sem érte el a szigetcsoportot.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Mennyibe kerül a szántóföld ma Európában? Hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a termőföld, és hogyan alakultak a földbérleti díjak? Mutatjuk!
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.
Bár az állam bevételei összességében nőttek, a kiadások drasztikus megugrása miatt az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiányát hozta a február.
A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást, és újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
Egy kismajom esete csak a jéghegy csúcsa: brutális pénzek és kegyetlen módszerek mozgatják az állatcsempészetet.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.
Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről
Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
Minden vezető pénznemmel szemben gyengülést szenvedett a magyar deviza, és napközben is jelentős volt a ralizás.
Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie
Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.
Egy friss adatvizualizáció jól bemutatja, hogy bár van átfedés a leggazdagabb és a legboldogabb országok listáján, a pénz nem minden.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
