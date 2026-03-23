A kölni dóm Kölnben, Németországban található gótikus stílusú római katolikus székesegyház, amelyet 1996-ban a világörökség részévé nyilvánítottak. A Hohenzollern-híd a Rajna folyón átívelő híd.
Világ

Óriási meglepetést hozott az urnáknál a generációs szakadék: durván máshogy szavaztak a fiatalok, mint a nyugdíjasok

Pénzcentrum
2026. március 23. 15:15

A Rajna-vidék–pfalzi tartományi választás előzetes eredményei a CDU győzelmét és az SPD visszaesését mutatják, hanem mély társadalmi átrendeződést is jeleznek: bár összességében jelentősen lemaradt, de a fiatalok körében mégiscsak erősödött az AfD. A munkásszavazók elfordulása és az FDP kiesése új politikai erőviszonyokat vetít előre Németországban  - tudósított a Die Welt.

Az előzetes hivatalos végeredmények szerint a Rajna-vidék-Pfalz tartományi választáson a CDU 31,0 százalékkal végzett az élen, míg az SPD támogatottsága 25,9 százalékra esett vissza. Az AfD 19,5 százalékot ért el, a Zöldek pedig 7,9 százalékon állnak. Az eddigi koalíciós partner, az FDP mindössze 2,1 százalékot szerzett. Ezzel a párt messze elmaradt a bejutáshoz szükséges ötszázalékos parlamenti küszöbtől. Szintén kívül rekedt a tartományi törvényhozáson a Szabad Választók (4,2 százalék) és a Baloldal (4,4 százalék) formációja.

A Forschungsgruppe Wahlen elemzése szerint a legszembetűnőbb eltérések az egyes korcsoportok szavazási szokásaiban mutatkoztak. A harminc év alattiak körében az AfD végzett az első helyen 22 százalékkal. Őket szorosan követte az SPD 19, majd a Baloldal 17 százalékkal, bár ez utóbbi végül nem jutott be a parlamentbe. A CDU a fiatalok között mindössze 14 százalékot ért el. Ezzel szemben az idősebb korosztályok felé haladva egyre jobban szerepelt a CDU: a hatvan év felettiek körében már a szavazatok 40 százalékát szerezték meg.

Különösen feltűnő az SPD hagyományos munkáspárti jellegének további gyengülése. A 2021-es tartományi választáson a szociáldemokraták még 38 százalékot értek el a fizikai munkások körében, ám ez az arány mostanra jelentősen visszaesett. Ezzel párhuzamosan az AfD ugyanebben a társadalmi csoportban megduplázta a korábbi eredményét, és a CDU is erősödni tudott.

Az iskolai végzettség szerinti bontásból kiderül, hogy a CDU minden képzettségi szinten jól teljesített. A diplomások körében az AfD mindössze tíz százalékot kapott. A Zöldek viszont éppen ebben a demográfiai kategóriában érték el a legjobb eredményüket.
