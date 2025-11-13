2025. november 13. csütörtök Szilvia
2024. június 25: A SpaceX Falcon Heavy elhalad a NASA 39-es indítókomplexumának sajtóhelyén található amerikai zászló mellett, miközben a NOAA GOES-U időjárási műholdat indítja 17:26-kor.
Tech

Brutális napkitöréseket érzékelnek a Földön: már a NASA is lépett - mi a fene folyik itt?

Pénzcentrum
2025. november 13. 21:02

Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.

A jelenség miatt az Egyesült Államok több pontján sarki fény volt látható. A NASA közölte, hogy a megnövekedett naptevékenység olyan sugárzási szintet okozott, amely mellett nem kockáztathatták meg a rajtot.

A rakétát szerdán délután indították volna Floridából. A fedélzeten két Mars szonda várta az utazást. A szakemberek öt órával a tervezett indulás előtt döntöttek úgy, hogy elhalasztják a startot. A NASA azt közölte, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az indításra.

A New Glenn 98 méter magas és januárban mutatták be. A mostani lenne a rakéta második küldetése. A Blue Origin tulajdonosa Jeff Bezos, aki 2000-ben alapította a céget. A vállalat a kisebb New Shepard rakétával már rendszeresen visz űrturistákat Texasból.
Címlapkép: Getty Images
