A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Brutális napkitöréseket érzékelnek a Földön: már a NASA is lépett - mi a fene folyik itt?
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A jelenség miatt az Egyesült Államok több pontján sarki fény volt látható. A NASA közölte, hogy a megnövekedett naptevékenység olyan sugárzási szintet okozott, amely mellett nem kockáztathatták meg a rajtot.
A rakétát szerdán délután indították volna Floridából. A fedélzeten két Mars szonda várta az utazást. A szakemberek öt órával a tervezett indulás előtt döntöttek úgy, hogy elhalasztják a startot. A NASA azt közölte, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az indításra.
A New Glenn 98 méter magas és januárban mutatták be. A mostani lenne a rakéta második küldetése. A Blue Origin tulajdonosa Jeff Bezos, aki 2000-ben alapította a céget. A vállalat a kisebb New Shepard rakétával már rendszeresen visz űrturistákat Texasból.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.