Fiatal, szomorú nő üres bevásárlókocsival a szupermarketben a terménysoron.
Vásárlás

Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni

Pénzcentrum
2025. október 12. 13:04

Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben. A boltokat az Angyalföldi Szociális Egyesület működteti, amely hetven embernek ad munkát, köztük negyvenöt megváltozott munkaképességű dolgozónak. A Cashtag stábja megnézte, hogyan működik belülről ez a modell, kiknek segít, miből él meg, és milyen kihívásokkal küzd. A vásárlók elmondták, miért járnak ide, az Egyesület elnöke pedig arról beszélt, milyen kihívásokkal küzdenek.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk: a városban sétálva egyre több charity shopba botlunk. Ezek adományokból működő üzletek, ahol a bevétel jótékony célokat szolgál. De amit most mutatunk, egészen más: Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési ár közelében, nem adományból, hanem önkormányzati együttműködéssel, szociális gazdasági modellben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miközben New Yorkban épp most hangzik el kampányígéretként egy hasonló városi élelmiszerbolt-hálózat terve, Budapesten ez már harminc éve valóság. Az Angyalföldi Szociális Egyesület (ASZE) három boltot, egy varrodát és egy műhelyt működtet, összesen hetven embernek adva munkát, köztük negyvenöt megváltozott munkaképességű dolgozónak.

A Cashtag stábja ellátogatott az egyik boltba, és megkérdezte a vásárlókat is, miért járnak ide. A válaszokból kiderül: nemcsak az árak miatt, hanem a közösség, a kiszámíthatóság és az emberi hang miatt is.

Itt tudják, hogy ki vagyok. Nem csak egy vásárló vagyok, hanem valaki, akit ismernek

  - mondta egy nyugdíjas törzsvásárló.

Kautzky Lászlóné, az Angyalföldi Szociális Egyesület elnöke mutatta be nekünk az ASZE boltok működését. Elmondta: bárki vásárolhat, aki kerületi lakos, és kiváltja az éves tagsági kártyát, amely 1200 forintba kerül. Ez nemcsak vásárlási lehetőséget jelent, hanem egyfajta közösségi tagságot is.

A modell működik – de nem problémamentesen, hiszen a minimálbér emelése komoly kihívást jelent az Egyesület számára. Ha nem kapnak az önkormányzattól célzott támogatást, kénytelenek lesznek csökkenteni a létszámot. 

A Cashtag videójában belülről is megmutatjuk, hogyan működik ez a rendszer: miből él meg, kiknek segít, és milyen kihívásokkal küzd. Ez csak egy példa – de olyan példa, amely országosan is alkalmazható lenne, hiszenert egyre több társadalmi rétegnek jelent valós nehézséget a megélhetés, vagy annak a lehetősége, hogy megváltozott munkaképességgel dolgozni tudjanak. És egyre nagyobb szükség van olyan helyekre, ahol nem a profit, hanem az ember számít.
Címlapkép: Getty Images
