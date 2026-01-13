Végre jön az olaj: száz nap szünet után újra üzemel ez a fontos vezeték

Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül. A pancsovai finomító hamarosan ismét megkezdheti a termelést, az első hazai dízelszállítmányok várhatóan január végén jelenhetnek meg a piacon - írta meg az Index.hr.

Újraéled a szerb kőolajipar, miután csaknem három hónapos leállást követően ismét megindult a nyersolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken. A pancsovai olajfinomító számára már megérkezett az első kőolajszállítmány, ami jelentős előrelépést jelent az ország energiaellátása szempontjából. A szerbiai kőolajipari vállalat (NIS) így hamarosan újraindíthatja termelését.

Dubravka Dedović Handanović szerb bányászati és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a szállítmányok a hét folyamán folyamatosan érkeznek. Közlése alapján a pancsovai létesítmény várhatóan január 16-án kezdi meg újra a működését. Ezt követően alig több mint tíz napra rá, január 26–27. környékén jelenhet meg az első hazai termelésű dízelüzemanyag a piacon.

A szerb energiaszektor számára kulcsfontosságú fejlemény, hogy zajlanak a tárgyalások a Gazpromnyeft és a magyar Mol között. A megbeszélések a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész esetleges értékesítésére irányulnak. Egy ilyen tranzakció érdemben átrendezheti a régió energiapiaci viszonyait. A tárgyalásokról itt írtunk:

Dedović Handanović bizakodóan nyilatkozott a folyamatban lévő egyeztetésekről, és hangsúlyozta, hogy reményei szerint a tárgyalások sikeresen zárulnak. Emellett az amerikai Külföldi Vagyonfelügyeleti Hivatal (OFAC) döntése is meghatározó lesz a NIS jövője szempontjából. A szerb kormány abban bízik, hogy az amerikai hatóság meghosszabbítja a vállalat működéséhez szükséges engedélyt, amely elengedhetetlen a zavartalan üzemelés fenntartásához.

A közel száznapos leállás komoly kihívásokat okozott Szerbia energiaellátásában. Az import és a termelés mostani újraindulása ezért nemcsak gazdasági, hanem stratégiai szempontból is kiemelt jelentőségű az ország számára.