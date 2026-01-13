2026. január 13. kedd Veronika
-10 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kőolaj- és gáziparban a nyersolaj, a földgáz és a termelt víz szállítására szolgáló csővezeték és nyomásmérő a tengeri platformon a napfénnyel a kőolajplatform építésén keresztül ragyog.
Világ

Végre jön az olaj: száz nap szünet után újra üzemel ez a fontos vezeték

Pénzcentrum
2026. január 13. 18:43

Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül. A pancsovai finomító hamarosan ismét megkezdheti a termelést, az első hazai dízelszállítmányok várhatóan január végén jelenhetnek meg a piacon - írta meg az Index.hr.

Újraéled a szerb kőolajipar, miután csaknem három hónapos leállást követően ismét megindult a nyersolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken. A pancsovai olajfinomító számára már megérkezett az első kőolajszállítmány, ami jelentős előrelépést jelent az ország energiaellátása szempontjából. A szerbiai kőolajipari vállalat (NIS) így hamarosan újraindíthatja termelését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dubravka Dedović Handanović szerb bányászati és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a szállítmányok a hét folyamán folyamatosan érkeznek. Közlése alapján a pancsovai létesítmény várhatóan január 16-án kezdi meg újra a működését. Ezt követően alig több mint tíz napra rá, január 26–27. környékén jelenhet meg az első hazai termelésű dízelüzemanyag a piacon.

A szerb energiaszektor számára kulcsfontosságú fejlemény, hogy zajlanak a tárgyalások a Gazpromnyeft és a magyar Mol között. A megbeszélések a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész esetleges értékesítésére irányulnak. Egy ilyen tranzakció érdemben átrendezheti a régió energiapiaci viszonyait. A tárgyalásokról itt írtunk:

Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
EZ IS ÉRDEKELHET
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést.

Dedović Handanović bizakodóan nyilatkozott a folyamatban lévő egyeztetésekről, és hangsúlyozta, hogy reményei szerint a tárgyalások sikeresen zárulnak. Emellett az amerikai Külföldi Vagyonfelügyeleti Hivatal (OFAC) döntése is meghatározó lesz a NIS jövője szempontjából. A szerb kormány abban bízik, hogy az amerikai hatóság meghosszabbítja a vállalat működéséhez szükséges engedélyt, amely elengedhetetlen a zavartalan üzemelés fenntartásához.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A közel száznapos leállás komoly kihívásokat okozott Szerbia energiaellátásában. Az import és a termelés mostani újraindulása ezért nemcsak gazdasági, hanem stratégiai szempontból is kiemelt jelentőségű az ország számára.
Címlapkép: Getty Images
#energia #mol #import #szerbia #világ #usa #olaj #gazprom #kőolaj #energiaipar #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:43
18:30
18:15
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
5 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
6 napja
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
2 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 19:04
Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 18:02
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
Agrárszektor  |  2026. január 13. 18:31
Ketyeg az óra: erre már csak pár napja maradt a magyar gazdáknak