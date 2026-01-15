Az államadósság valódi költsége nem az adósság nagyságában, hanem annak finanszírozásában rejlik - hívta fel a figyelmet Oszkó Péter volt pénzügyminiszter.
Napokon belül eldőlhet egy milliárdos olajüzlet sorsa, Szijjártó Belgrádban tárgyalt
Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken, a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között.
Szijjártó Péter megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót. A miniszter azt is tudatta, hogy Magyarország és Szerbia kormányközi megállapodást fog kötni, amelyben lefektetik a stratégiai olajipari együttműködésnek kedvező környezet alapjait, valamint rögzítik, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a két ország között tervezett kőolajvezetéknek.
"És itt nem csak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni" - fejtette ki.
Végül kiemelte, hogy a Szerbiában előállt nehéz helyzet kezelése érdekében a Mol mára körülbelül két és félszeresére növelte a kőolajexportját, amely mennyiséggel elérte a teljesítőképessége felső határát.
"Mindhárom üzemanyagdepója a Mol-nak itt Szerbiában az operatív maximumon van, és a Mol benzinkútjai több mint 20 százalékos forgalomnövekedést tudtak menedzselni az elmúlt hetekben" - fűzte hozzá.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
Aggasztó mélyrepülésben a magyar ipar, bajban az autó- és elektronikai gyárak: oda a 2026-os gazdasági növekedés is?
Az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2%-kal visszaesett az ipari termelés.
Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után.
A kormány rendkívüli intézkedéssel ingyen adja az állami tűzifát, a megszokott szabályokat is felfüggesztik.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.