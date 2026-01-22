Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

A Világgazdasági Fórum davosi találkozóján Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár olyan keretmegállapodásban állapodott meg, amely a brit–ciprusi modell mintájára szuverén amerikai bázisterületeket hozna létre Grönlandon. A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.

A brit The Telegraph értesülései szerint az Egyesült Államok a megállapodás alapján Grönland kijelölt részei felett gyakorolhatna közvetlen ellenőrzést. A konstrukció a ciprusi brit támaszpontok működési modelljét követné. Az amerikai bázisok jogilag az Egyesült Államok területének minősülnének, ami megnyitná az utat a katonai és hírszerzési műveletek, valamint kiképzési programok előtt. A megállapodás egyúttal bizonyos helyi beruházásokra, köztük ritkaföldfém-kitermelésre is lehetőséget adna.

A keretmegállapodásról szerda este egyeztek meg a felek Davosban. A ciprusi modell alkalmazását sokan kreatív válaszként értékelik Trump területszerzési törekvéseire. Nagy-Britannia ciprusi megállapodása értelmében London két katonai bázis, Akrotíri és Dekélia felett gyakorol szuverenitást. Az ott élők ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a szigetország más részein élő állampolgárok.

Washington már jelenleg is jogosult katonai létesítmények építésére és működtetésére Grönlandon, és szabadon mozoghat a kijelölt védelmi körzetek között. Az új konstrukció azonban gyakorlatilag lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonjon egyes grönlandi területeket, köztük az elnök által különösen értékesnek tartott, természeti erőforrásokban gazdag régiókat is.

Az amerikai fegyveres erők számára további előnyt jelentene, hogy megkerülhetnék a különböző engedélyeztetési eljárásokat – például az építési engedélyek beszerzését –, és zökkenőmentesebben telepíthetnék a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer elemeit.

Mark Rutte a Fox Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a dán szuverenitás kérdése nem került szóba. "Az elnök arra összpontosít, mit kell tennünk az Északi-sarkvidék hatalmas térségének védelméért, ahol átalakulások zajlanak, és ahol Kína és Oroszország egyre aktívabb" – fogalmazott a NATO-főtitkár.

Trump elnök a sajtónak úgy értékelte az egyezséget, hogy az "egy olyan megállapodás, amelyre az emberek azonnal lecsaptak". Szerinte "valóban fantasztikus az Egyesült Államok számára", mert "mindent megkapunk, amit akartunk, különösen a valódi nemzetbiztonságot és a nemzetközi biztonságot".

A The Telegraph szerint Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnokságának vezetője szerdán munkatársainak számolt be a Grönlandot és az Arktiszt érintő biztonsági kihívásokról. A brüsszeli megbeszélésen kiemelte, hogy bár az Oroszország és Kína felől érkező fenyegetés mértéke az északi térségben nem változott érdemben, továbbra is figyelmet érdemelnek a ballisztikus rakéták megfigyelésében és felderítésében mutatkozó képességbeli hiányosságok.

Az Európai Unió állam- és kormányfői csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozón egyeztetik álláspontjukat Trump elnök fenyegetéseivel kapcsolatban. A brit lap értesülése szerint eközben a NATO európai vezérkari tisztjei elhalasztották a grönlandi katonai küldetés előkészületeit, hogy időt nyerjenek a politikai helyzet lecsillapítására. Bár egyes szövetséges államok a csapatok azonnali telepítését sürgették, a katonai döntéshozók végül az eszkaláció elkerülése mellett döntöttek.