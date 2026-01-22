2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kulusuk falu panorámaképe Kelet-Grönlandon - Kulusuk, Grönland - Jéghegy olvadása és a tengerbe ömlő víz
Világ

Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

Pénzcentrum
2026. január 22. 11:18

A Világgazdasági Fórum davosi találkozóján Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár olyan keretmegállapodásban állapodott meg, amely a brit–ciprusi modell mintájára szuverén amerikai bázisterületeket hozna létre Grönlandon. A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.

A brit The Telegraph értesülései szerint az Egyesült Államok a megállapodás alapján Grönland kijelölt részei felett gyakorolhatna közvetlen ellenőrzést. A konstrukció a ciprusi brit támaszpontok működési modelljét követné. Az amerikai bázisok jogilag az Egyesült Államok területének minősülnének, ami megnyitná az utat a katonai és hírszerzési műveletek, valamint kiképzési programok előtt. A megállapodás egyúttal bizonyos helyi beruházásokra, köztük ritkaföldfém-kitermelésre is lehetőséget adna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A keretmegállapodásról szerda este egyeztek meg a felek Davosban. A ciprusi modell alkalmazását sokan kreatív válaszként értékelik Trump területszerzési törekvéseire. Nagy-Britannia ciprusi megállapodása értelmében London két katonai bázis, Akrotíri és Dekélia felett gyakorol szuverenitást. Az ott élők ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a szigetország más részein élő állampolgárok.

Kapcsolódó cikkeink:

Washington már jelenleg is jogosult katonai létesítmények építésére és működtetésére Grönlandon, és szabadon mozoghat a kijelölt védelmi körzetek között. Az új konstrukció azonban gyakorlatilag lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonjon egyes grönlandi területeket, köztük az elnök által különösen értékesnek tartott, természeti erőforrásokban gazdag régiókat is.

Az amerikai fegyveres erők számára további előnyt jelentene, hogy megkerülhetnék a különböző engedélyeztetési eljárásokat – például az építési engedélyek beszerzését –, és zökkenőmentesebben telepíthetnék a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer elemeit.

Mark Rutte a Fox Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a dán szuverenitás kérdése nem került szóba. "Az elnök arra összpontosít, mit kell tennünk az Északi-sarkvidék hatalmas térségének védelméért, ahol átalakulások zajlanak, és ahol Kína és Oroszország egyre aktívabb" – fogalmazott a NATO-főtitkár.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Trump elnök a sajtónak úgy értékelte az egyezséget, hogy az "egy olyan megállapodás, amelyre az emberek azonnal lecsaptak". Szerinte "valóban fantasztikus az Egyesült Államok számára", mert "mindent megkapunk, amit akartunk, különösen a valódi nemzetbiztonságot és a nemzetközi biztonságot".

A The Telegraph szerint Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnokságának vezetője szerdán munkatársainak számolt be a Grönlandot és az Arktiszt érintő biztonsági kihívásokról. A brüsszeli megbeszélésen kiemelte, hogy bár az Oroszország és Kína felől érkező fenyegetés mértéke az északi térségben nem változott érdemben, továbbra is figyelmet érdemelnek a ballisztikus rakéták megfigyelésében és felderítésében mutatkozó képességbeli hiányosságok.

Az Európai Unió állam- és kormányfői csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozón egyeztetik álláspontjukat Trump elnök fenyegetéseivel kapcsolatban. A brit lap értesülése szerint eközben a NATO európai vezérkari tisztjei elhalasztották a grönlandi katonai küldetés előkészületeit, hogy időt nyerjenek a politikai helyzet lecsillapítására. Bár egyes szövetséges államok a csapatok azonnali telepítését sürgették, a katonai döntéshozók végül az eszkaláció elkerülése mellett döntöttek.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #usa #donald trump #kína #honvédelem #geopolitika #nato #grönland #csúcstalálkozó #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:18
11:02
10:33
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
2026. január 22.
Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
5
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 10:12
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 10:06
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Agrárszektor  |  2026. január 22. 10:33
Már itt tartunk? Tényleg tönkremegy az a gazda, aki nem változtat?