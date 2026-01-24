A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Súlyosan leszerepelt az amerikai hadsereg: a NATO rámutatott az egyik legnagyobb hiányosságukra
A NATO belső értékelései és a közelmúlt hadgyakorlatai egyértelműen azt mutatják, hogy az északi-sarkvidéki védelmi műveletekben nem az Egyesült Államok, hanem az európai szövetségesek – különösen az Egyesült Királyság és a skandináv államok – rendelkeznek a legjobb képességekkel és tapasztalattal. A The Times értesülései szerint Washington jelenleg nem tudja biztosítani a tartós sarkvidéki jelenléthez szükséges erőt és szakértelmet.
A szövetség védelmi tisztviselői által megerősített értékelések szerint a brit, norvég, finn és svéd fegyveres erők bizonyultak a leghatékonyabbnak az extrém hidegben és jeges terepviszonyok között végrehajtott műveletekben. Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
A különbség látványosan megmutatkozott a tavaly Észak-Norvégiában tartott Joint Viking hadgyakorlaton. Katonai források szerint az amerikai egységek annyira alulteljesítettek a sarkvidéki körülmények között, hogy a gyakorlat vezetésének be kellett avatkoznia. Egy informátor beszámolója alapján "A gyakorlat parancsnokai arra kérték a finn tartalékosokat – akik a legrátermettebb sarkvidéki harcosok, és a gyakorlaton a támadók szerepét töltötték be –, hogy kíméljék az amerikaiakat". A sorozatos kudarcok demoralizálták az amerikai alakulatokat, és kellemetlen helyzetbe hozták a katonai vezetést.
A hadgyakorlaton a NATO különböző haderőnemeinek kellett megbirkózniuk a fagyos időjárással, a vastag hótakaróval és a korlátozott látási viszonyokkal. A rendszeresen ilyen körülmények között szolgáló finn tartalékosok minden területen – mozgékonyságban, állóképességben és harcászati összehangoltságban – felülmúlták amerikai kollégáikat.
Az amerikai lemaradás nemcsak a szárazföldi műveletekre korlátozódik. NATO-tisztségviselők rámutattak, hogy Washington még a kritikus fontosságú jégtörő haditengerészeti technológia terén is Finnországtól függ. Az európai – elsősorban finn és norvég – haditengerészetek évtizedes tapasztalattal és kifejezetten jeges vizekre tervezett flottával rendelkeznek, ami az amerikai haditengerészetből jelenleg hiányzik.
A skandináv államok képezik a NATO sarkvidéki védelmi rendszerének gerincét. Norvégia rendszeresen otthont ad téli hadgyakorlatoknak, Finnország jégtörő-kapacitást és kiváló szárazföldi egységeket biztosít, míg Svédország légierővel és haditengerészeti eszközökkel járul hozzá a térség védelméhez. Ezek az erők együttesen alkotják a szövetség elsődleges védelmi vonalát az Északi-sarkvidéken.
A tapasztalatok fényében a NATO parancsnoksága azt elemzi, miként lehetne optimálisan telepíteni az európai irányítású egységeket a térségben. A tervek között szerepel a légi felderítés kiterjesztése, a tengeri járőrözés fokozása, valamint a haditengerészeti jelenlét erősítése Grönland térségében és az Atlanti-óceán északi megközelítési útvonalai mentén. A szövetség jelenlegi stratégiája rugalmasan alakítható, de a módosításokhoz politikai egyetértésre van szükség a prioritásokat és a parancsnoki struktúrát illetően.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.