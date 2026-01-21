Orbán Viktor is Davosba megy: Donald Trump küldte a meghívót

A magyar miniszterelnök szerdán egy közösségi médiás bejegyzésben jelentette be davosi utazását, ahol az amerikai elnök kezdeményezésére létrejövő Béketanács alakuló ülésén vesz részt. Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.

Orbán Viktor szerda délután indul Svájcba, hogy személyesen részt vegyen az amerikai elnök által életre hívott Béketanács megalapításán. A kormányfő erről a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban tájékoztatta követőit, amelyet a Telex szúrt ki. A bejegyzés szerint a miniszterelnök davosi látogatása után Brüsszelbe utazik, ahol rendkívüli miniszterelnöki találkozón vesz részt. Hazatérését péntekre tervezik.

Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban kezdeményezte a gázai Béketanács felállítását, amelynek munkájába több állam- és kormányfőt is be kíván vonni. A kezdeményezéshez való csatlakozásra Orbán Viktor mellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Aljakszandr Lukasenkát, Fehéroroszország elnökét is felkérték, akik már elfogadták a meghívást. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőt szintén megszólította az ügyben, azonban az orosz vezető egyelőre nem jelezte csatlakozási szándékát. Egyes elemzők szerint a testület a jövőben akár az ENSZ alternatívájaként is funkcionálhat.

A magyar kormányfő bejegyzésében a hazai energiapolitikára is kitért. "Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk" – írta Orbán Viktor, utalva a szerdai kormányülés napirendjére.

A miniszterelnök megemlítette az Európai Parlamentben csütörtökre tervezett bizalmatlansági szavazást is, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízatásáról döntenek. Ehhez mindössze annyit fűzött hozzá: "Ott minden kiderül."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA