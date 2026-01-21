Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Orbán Viktor is Davosba megy: Donald Trump küldte a meghívót
A magyar miniszterelnök szerdán egy közösségi médiás bejegyzésben jelentette be davosi utazását, ahol az amerikai elnök kezdeményezésére létrejövő Béketanács alakuló ülésén vesz részt. Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Orbán Viktor szerda délután indul Svájcba, hogy személyesen részt vegyen az amerikai elnök által életre hívott Béketanács megalapításán. A kormányfő erről a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban tájékoztatta követőit, amelyet a Telex szúrt ki. A bejegyzés szerint a miniszterelnök davosi látogatása után Brüsszelbe utazik, ahol rendkívüli miniszterelnöki találkozón vesz részt. Hazatérését péntekre tervezik.
Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban kezdeményezte a gázai Béketanács felállítását, amelynek munkájába több állam- és kormányfőt is be kíván vonni. A kezdeményezéshez való csatlakozásra Orbán Viktor mellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Aljakszandr Lukasenkát, Fehéroroszország elnökét is felkérték, akik már elfogadták a meghívást. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőt szintén megszólította az ügyben, azonban az orosz vezető egyelőre nem jelezte csatlakozási szándékát. Egyes elemzők szerint a testület a jövőben akár az ENSZ alternatívájaként is funkcionálhat.
A magyar kormányfő bejegyzésében a hazai energiapolitikára is kitért. "Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk" – írta Orbán Viktor, utalva a szerdai kormányülés napirendjére.
A miniszterelnök megemlítette az Európai Parlamentben csütörtökre tervezett bizalmatlansági szavazást is, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízatásáról döntenek. Ehhez mindössze annyit fűzött hozzá: "Ott minden kiderül."
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.