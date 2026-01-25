2026. január 25. vasárnap Pál
Lviv, Ukrajna - 2022. március 3.: A vonatról leszállt emberek a csomagjaikkal együtt sétálnak át a síneken Lvivben.
Világ

Ukrajna elismerte, hogy a katasztrófa szélén áll: ezt érte el az oroszok folyamatos bombázása

Pénzcentrum
2026. január 25. 11:29

Az orosz támadások miatt az ukrán energetikai infrastruktúra a teljes összeomlás szélére került; a helyreállítás költsége akár a 70 milliárd dollárt is elérheti – közölte a DTEK energiavállalat vezetője a Reutersnek. Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.

Az ukrán energetikai szektor példátlan válságba került az elmúlt időszak orosz támadássorozata nyomán. Makszim Timcsenko, a DTEK energetikai vállalat vezérigazgatója a Reutersnek arról számolt be, hogy az ország energiarendszere gyakorlatilag működésképtelenné vált, miközben a lakosságnak mínusz 15–20 fokos hidegben kellett kitartania - írja a Portoflio.

A vezérigazgató szerint Oroszország 2022 októbere óta módszeresen támadja az energetikai infrastruktúrát. Célzottan rombolják a gázszállítási hálózatokat, a tárolókapacitásokat és a termelőegységeket. Ez a stratégia nemcsak az erőművek pusztítását jelenti, hanem az ukrán légvédelmi kapacitások szándékos túlterhelését is szolgálja.

"Az emberek 3–4 órára kapnak áramot, utána 10–15 órás szünet következik. Vannak lakóépületek, amelyekben hetekig nincs fűtés" – vázolta fel a jelenlegi helyzetet Timcsenko.

Kapcsolódó cikkeink:

A DTEK különösen súlyos veszteségeket szenvedett el: termelőkapacitásának 60–70 százaléka megsemmisült, a keletkezett károk összege pedig több száz millió dollárra tehető. Az energiaellátás fenntartása érdekében Ukrajna kénytelen importra támaszkodni, és egyre inkább amerikai gázszállítmányokra hagyatkozik, mivel a meglévő gáz-, szén- és vízerőművek csak jelentősen korlátozott teljesítménnyel képesek üzemelni.

A Világbank előrejelzése szerint az ukrán energetikai infrastruktúra teljes körű helyreállítása 65–70 milliárd dolláros beruházást igényelne. Timcsenko hangsúlyozta, hogy sok esetben nem elegendő a meglévő létesítmények egyszerű felújítása.

Inkább egy új energiarendszer kiépítéséről beszélünk, nem pusztán újjáépítésről

– jelentette ki a vállalatvezető.

Az ország stratégiát váltott az energiaellátás biztosítása érdekében: felgyorsítják a decentralizált energiatermelő kapacitások fejlesztését. Ennek részeként kiemelt szerepet kapnak a napenergia-projektek és az energiatároló rendszerek. A DTEK vezérigazgatója szerint a földrajzilag szétszórt, decentralizált hálózati struktúrát jóval nehezebb megsemmisíteni drón- és rakétatámadásokkal.

Timcsenko arra figyelmeztetett, hogy nem várhatják meg egy esetleges békemegállapodás megszületését a cselekvéssel. Azonnal el kell kezdeni az előkészületeket, biztosítani kell a létfontosságú berendezések tartalékait, és folytatni kell a légvédelmi rendszerek megerősítését.
Címlapkép: Getty Images
