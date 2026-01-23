Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?

Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak, erősítette meg Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Moszkvában sajtótájékoztatón péntekre virradóra.

"Megállapodtunk, hogy már ma, azaz pénteken, január 23-án Abu-Dzabiban létrejön a háromoldalú munkacsoport első ülése a biztonsági ügyekben" - közölte a diplomata azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben fogadta Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushner üzletembert.

A tárgyalások fő témája az ukrajnai rendezés volt. Az eszmecserét, amely mintegy négy órán át tartott, Usakov tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmasnak minősítette. Mint mondta, a találkozó egyebek között arra irányult, hogy Moszkva és Washington "kettesben" határozza meg a további lépések paramétereit. A tanácsadó kiemelte: a felek "ismételten megállapították, hogy a területi kérdés Anchorage-ben elfogadott formulája nélkül nem lehet számítani hosszú távú (ukrajnai) rendezésre".

Az amerikai fél tájékoztatta a házigazdákat az Ukrajna ügyében Davosban folytatott tárgyalásokról, egyebek között Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójáról, valamint egyéb egyeztetésekről is, amelyeket az elmúlt két hónapban Mar-a-Lagóban és európai fővárosokban folytattak.

Usakov megismételte, hogy Moszkva őszintén érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai úton történő rendezésében.

"De amíg ez nem történik meg, Oroszország továbbra is következetesen törekszik a különleges hadművelet céljainak elérésére a harctéren, ahol az orosz fegyveres erők rendelkeznek a stratégiai kezdeményezéssel" - mondta.

A tanácsadó közölte, hogy az Abu-Dzabiban megtartandó tanácskozáson az orosz tárgyalócsoportot Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka vezeti majd. Méltatta a találkozó előkészítése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Usakov bejelentette, hogy pénteken a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán találkozó mellett összeül a gazdasági kérdésekkel foglalkozó orosz-amerikai munkacsoport. A küldöttségeket Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, illetve Witkoff vezeti. A felek egyebek között meg fogják vitatni, hogy miként lehet a korábbi amerikai kormányzat által befagyasztott orosz kintlévőségekből egymilliárd dollárt folyósítani a Trump kezdeményezésére létrejött Béketanácsnak.

Moszkvában megvitatták a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése koncepcionális terveit is. Usakov közölte, hogy az amerikaiak "már kidolgoztak bizonyos terveket, amelyeket az ukrajnai konfliktus rendezése után lehetne megvalósítani". Szó esett még több regionális kérdésről, egyebek között Grönlandról is.

A találkozón orosz részéről az elnök, Usakov és Dmitrijev vett részt. Amerikai részről első alkalommal csatlakozott ezen a szinten a megbeszélésekhez Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója, aki korábban Miamiban volt már részvevője orosz-amerikai konzultációnak. Witkoff immár hetedik alkalommal találkozott személyesen Putyinnal.