Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak, erősítette meg Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Moszkvában sajtótájékoztatón péntekre virradóra.
"Megállapodtunk, hogy már ma, azaz pénteken, január 23-án Abu-Dzabiban létrejön a háromoldalú munkacsoport első ülése a biztonsági ügyekben" - közölte a diplomata azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben fogadta Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushner üzletembert.
A tárgyalások fő témája az ukrajnai rendezés volt. Az eszmecserét, amely mintegy négy órán át tartott, Usakov tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmasnak minősítette. Mint mondta, a találkozó egyebek között arra irányult, hogy Moszkva és Washington "kettesben" határozza meg a további lépések paramétereit. A tanácsadó kiemelte: a felek "ismételten megállapították, hogy a területi kérdés Anchorage-ben elfogadott formulája nélkül nem lehet számítani hosszú távú (ukrajnai) rendezésre".
Az amerikai fél tájékoztatta a házigazdákat az Ukrajna ügyében Davosban folytatott tárgyalásokról, egyebek között Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójáról, valamint egyéb egyeztetésekről is, amelyeket az elmúlt két hónapban Mar-a-Lagóban és európai fővárosokban folytattak.
Usakov megismételte, hogy Moszkva őszintén érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai úton történő rendezésében.
"De amíg ez nem történik meg, Oroszország továbbra is következetesen törekszik a különleges hadművelet céljainak elérésére a harctéren, ahol az orosz fegyveres erők rendelkeznek a stratégiai kezdeményezéssel" - mondta.
A tanácsadó közölte, hogy az Abu-Dzabiban megtartandó tanácskozáson az orosz tárgyalócsoportot Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka vezeti majd. Méltatta a találkozó előkészítése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Usakov bejelentette, hogy pénteken a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán találkozó mellett összeül a gazdasági kérdésekkel foglalkozó orosz-amerikai munkacsoport. A küldöttségeket Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, illetve Witkoff vezeti. A felek egyebek között meg fogják vitatni, hogy miként lehet a korábbi amerikai kormányzat által befagyasztott orosz kintlévőségekből egymilliárd dollárt folyósítani a Trump kezdeményezésére létrejött Béketanácsnak.
Moszkvában megvitatták a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése koncepcionális terveit is. Usakov közölte, hogy az amerikaiak "már kidolgoztak bizonyos terveket, amelyeket az ukrajnai konfliktus rendezése után lehetne megvalósítani". Szó esett még több regionális kérdésről, egyebek között Grönlandról is.
A találkozón orosz részéről az elnök, Usakov és Dmitrijev vett részt. Amerikai részről első alkalommal csatlakozott ezen a szinten a megbeszélésekhez Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója, aki korábban Miamiban volt már részvevője orosz-amerikai konzultációnak. Witkoff immár hetedik alkalommal találkozott személyesen Putyinnal.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.