Újjáépítési verseny Gázában: ki formálja a háború utáni jövőt?

Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.

A bizonytalan tűzszünet közepette a gázaiak megkezdték a háború utáni helyreállítás első lépéseit. Bulldózerek tisztítják az utakat, a háború törmelékeit teherautókra lapátolják. Gáza város egyes részei felismerhetetlenségig elpusztultak - írja tudósításában a BBC.

"Ez volt a házam" - mutat Abu Iyad Hamdouna egy betonból és acélból álló romhalmazra Sheikh Radwanban, ami egykor Gáza város egyik legsűrűbben lakott negyede volt. A 63 éves férfi nem hiszi, hogy megéri Gáza újjáépítését: "Ilyen tempóban szerintem 10 évbe telik. Mi már nem leszünk... újjáépítés nélkül halunk meg."

Az ENSZ becslése szerint a károk értéke 70 milliárd dollárra tehető. Közel 300 000 ház és lakás sérült meg vagy semmisült meg teljesen. A Gázai övezet 60 millió tonna törmelékkel van tele, amelyben fel nem robbant bombák és holttestek is találhatók.

A jövőbeli újjáépítésre több terv is verseng. A helyi szakértők által kidolgozott "Főnix terv" a meglévő infrastruktúra védelmét és a terület társadalmi és földrajzi szövetének helyreállítását célozza. Ezzel szemben áll Donald Trump "Gázai Riviéra" elképzelése, amely egy luxus üdülőövezetet vizionál.

Egy másik, kiszivárgott dokumentum - a "GREAT" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) - modern, mesterséges intelligenciával működő tervezett városokat képzel el, amerikai gyámság alatt 10 évig. Ez a terv felvetette a lakosság negyedének önkéntes áttelepítését is, fejenként 5000 dolláros támogatással.

Az Egyiptom által kidolgozott és az Arab Liga által elfogadott terv ötéves újjáépítési időszakot irányoz elő, hangsúlyozva a gázaiak bevonásának fontosságát. A Palesztin Hatóság saját tervében a menekülttáborok újjáépítését és a gázai identitás megőrzését emeli ki.

Shelly Culbertson, a RAND kutatója szerint a helyreállítás "fokozatos urbanizmus" lesz: "Ez nem lesz ötéves folyamat - valószínűleg évtizedekbe telik." A Palesztin Hatóság tervezési minisztere gyorsabb ütemtervet jósol, de hangsúlyozza, hogy semmi sem kezdődhet el, amíg a politikai és biztonsági megállapodások nincsenek a helyükön.

A nemzetközi adományozóknak tízmilliárdokat kellene felajánlaniuk az újjáépítéshez, de ehhez meg kell egyezni a helyreállítási terv részleteiről. Egyiptom újjáépítési csúcstalálkozót tervez, de a dátumot még nem tűzték ki. A legvalószínűbb finanszírozók - Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek - biztosítékokat akarnak arra, hogy befektetéseik nem semmisülnek meg egy jövőbeli háborúban.

Miközben a nagyszabású tervek versenyeznek, a gázaiak mindennapi túlélésükért küzdenek. Abu Iyad Hamdouna számára az újjáépítésnél fontosabb kérdés: "Mi lesz a vízzel?" A háború alatt ötször kényszerült elhagyni otthonát, most csak egy helyben szeretne maradni, bármilyen menedékben, amit találhat vagy készíthet magának.