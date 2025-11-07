Újjáépítési verseny Gázában: ki formálja a háború utáni jövőt?

A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A bizonytalan tűzszünet közepette a gázaiak megkezdték a háború utáni helyreállítás első lépéseit. Bulldózerek tisztítják az utakat, a háború törmelékeit teherautókra lapátolják. Gáza város egyes részei felismerhetetlenségig elpusztultak - írja tudósításában a BBC.
"Ez volt a házam" - mutat Abu Iyad Hamdouna egy betonból és acélból álló romhalmazra Sheikh Radwanban, ami egykor Gáza város egyik legsűrűbben lakott negyede volt. A 63 éves férfi nem hiszi, hogy megéri Gáza újjáépítését: "Ilyen tempóban szerintem 10 évbe telik. Mi már nem leszünk... újjáépítés nélkül halunk meg."
Az ENSZ becslése szerint a károk értéke 70 milliárd dollárra tehető. Közel 300 000 ház és lakás sérült meg vagy semmisült meg teljesen. A Gázai övezet 60 millió tonna törmelékkel van tele, amelyben fel nem robbant bombák és holttestek is találhatók.
A jövőbeli újjáépítésre több terv is verseng. A helyi szakértők által kidolgozott "Főnix terv" a meglévő infrastruktúra védelmét és a terület társadalmi és földrajzi szövetének helyreállítását célozza. Ezzel szemben áll Donald Trump "Gázai Riviéra" elképzelése, amely egy luxus üdülőövezetet vizionál.
Egy másik, kiszivárgott dokumentum - a "GREAT" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) - modern, mesterséges intelligenciával működő tervezett városokat képzel el, amerikai gyámság alatt 10 évig. Ez a terv felvetette a lakosság negyedének önkéntes áttelepítését is, fejenként 5000 dolláros támogatással.
Az Egyiptom által kidolgozott és az Arab Liga által elfogadott terv ötéves újjáépítési időszakot irányoz elő, hangsúlyozva a gázaiak bevonásának fontosságát. A Palesztin Hatóság saját tervében a menekülttáborok újjáépítését és a gázai identitás megőrzését emeli ki.
Shelly Culbertson, a RAND kutatója szerint a helyreállítás "fokozatos urbanizmus" lesz: "Ez nem lesz ötéves folyamat - valószínűleg évtizedekbe telik." A Palesztin Hatóság tervezési minisztere gyorsabb ütemtervet jósol, de hangsúlyozza, hogy semmi sem kezdődhet el, amíg a politikai és biztonsági megállapodások nincsenek a helyükön.
A nemzetközi adományozóknak tízmilliárdokat kellene felajánlaniuk az újjáépítéshez, de ehhez meg kell egyezni a helyreállítási terv részleteiről. Egyiptom újjáépítési csúcstalálkozót tervez, de a dátumot még nem tűzték ki. A legvalószínűbb finanszírozók - Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek - biztosítékokat akarnak arra, hogy befektetéseik nem semmisülnek meg egy jövőbeli háborúban.
Miközben a nagyszabású tervek versenyeznek, a gázaiak mindennapi túlélésükért küzdenek. Abu Iyad Hamdouna számára az újjáépítésnél fontosabb kérdés: "Mi lesz a vízzel?" A háború alatt ötször kényszerült elhagyni otthonát, most csak egy helyben szeretne maradni, bármilyen menedékben, amit találhat vagy készíthet magának.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.