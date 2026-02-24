Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
Nagyon súlyos adócsalási botrány a fociszövetségben: meccsek maradnak el, az elnök nem mehet sehova
Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) bejelentette, hogy az elnöküket és a szervezetet érintő adóbotrány miatt elhalasztják a március 5. és 8. közé kiírt bajnoki mérkőzéseket. A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
A konfliktus hátterében az áll, hogy az ország adó- és vámhivatala szerint a szövetség jelentős köztartozást halmozott fel. Az AFA ezzel szemben azt állítja, hogy minden hátralékukat rendezték, és maradéktalanul eleget tettek adózási kötelezettségeiknek.
Az ügy már tavaly decemberben nagy port kavart, amikor a hatóságok házkutatást tartottak Claudio Tapiánál, valamint egyik közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál. A gyanú szerint az érintettek illegális úton tettek szert jelentős vagyonra.
A vizsgálat kiterjed a Sur Finanzas nevű pénzügyi vállalatra is, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo irányít. A visszaélésekkel gyanúsított cég kulcsfontosságú szereplője az argentin futballnak, hiszen több első osztályú klub mellett a nemzeti válogatottat is szponzorálja.
Claudio Tapiát március 5-re idézték be a Buenos Aires-i bíróságra kihallgatásra, emellett megtiltották neki, hogy elhagyja az országot. Az ESPN információi szerint a vádak súlyosak: a sportvezetőt azzal gyanúsítják, hogy 2024-ben és 2025-ben összesen 19 milliárd peso (körülbelül 12,8 millió dollár) értékű társadalombiztosítási járulékot nem fizetett be.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
