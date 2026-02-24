2026. február 24. kedd Mátyás
Nagyon súlyos adócsalási botrány a fociszövetségben: meccsek maradnak el, az elnök nem mehet sehova

2026. február 24. 10:18

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) bejelentette, hogy az elnöküket és a szervezetet érintő adóbotrány miatt elhalasztják a március 5. és 8. közé kiírt bajnoki mérkőzéseket. A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.

A konfliktus hátterében az áll, hogy az ország adó- és vámhivatala szerint a szövetség jelentős köztartozást halmozott fel. Az AFA ezzel szemben azt állítja, hogy minden hátralékukat rendezték, és maradéktalanul eleget tettek adózási kötelezettségeiknek.

Az ügy már tavaly decemberben nagy port kavart, amikor a hatóságok házkutatást tartottak Claudio Tapiánál, valamint egyik közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál. A gyanú szerint az érintettek illegális úton tettek szert jelentős vagyonra.

Argentína  |  2026
Division 1
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Velez Sarsfield
14
2.
Estudiantes La Plata
12
3.
CA Platense
11
4.
Defensa Y Justicia
10
5.
San Lorenzo
10
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
José David Romero
(Club Atletico Tigre)
4
2.
Fabrizio Sartori Prieto
(Independiente Rivadavia)
4
3.
Jordy Caicedo
(CA Huracan)
4
4.
Leandro Díaz
(Atletico Tucuman)
4
5.
Ignacio Russo
(Club Atletico Tigre)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.24.

A vizsgálat kiterjed a Sur Finanzas nevű pénzügyi vállalatra is, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo irányít. A visszaélésekkel gyanúsított cég kulcsfontosságú szereplője az argentin futballnak, hiszen több első osztályú klub mellett a nemzeti válogatottat is szponzorálja.

Claudio Tapiát március 5-re idézték be a Buenos Aires-i bíróságra kihallgatásra, emellett megtiltották neki, hogy elhagyja az országot. Az ESPN információi szerint a vádak súlyosak: a sportvezetőt azzal gyanúsítják, hogy 2024-ben és 2025-ben összesen 19 milliárd peso (körülbelül 12,8 millió dollár) értékű társadalombiztosítási járulékot nem fizetett be.
