Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták

Friedrich Merz német kancellár a gazdaság élénkítését jelölte meg 2026 legfontosabb feladataként a koalíciós pártok képviselőinek küldött levelében, miközben megerősítette Ukrajna támogatását is.

A Handelsblatt beszámolója szerint Friedrich Merz kancellár az év elején négyoldalas levélben fordult a CDU/CSU és az SPD parlamenti képviselőihez, amelyben kiemelte, hogy az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.

A kormányfő szerint egyes ágazatokban "nagyon kritikus" a helyzet, ezért 2026-ban olyan politikai és jogi döntésekre kell összpontosítani, amelyek érdemben javítják az üzleti környezetet. Merz hangsúlyozta, hogy csak így léphet ki a válságból a német gazdaság és indulhat újra növekedésnek.

A kancellár levelében kitért Ukrajna folyamatos támogatására is. Kiemelte, hogy az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés megteremtette a pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna hosszú távon is ellenállhasson Oroszországnak. "Oroszországnak nem szabad kételkednie elszántságunkban" – fogalmazott.

A német kormány továbbra is olyan mielőbbi tűzszünetre törekszik, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását. Merz ugyanakkor elismerte a diplomáciai munka nehézségeit: Oroszország alig mutat tárgyalási hajlandóságot, Zelenszkij elnök az ukrán egység fenntartásáért küzd, a transzatlanti együttműködés pedig gyökeresen megváltozott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Levelének végén a kancellár arra kérte a képviselőket, hogy a problémák megoldásával erősítsék a politikába vetett közbizalmat, és így győzzék meg a lakosság túlnyomó többségét a demokrácia és a piacgazdaság értékéről.