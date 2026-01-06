Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Friedrich Merz német kancellár a gazdaság élénkítését jelölte meg 2026 legfontosabb feladataként a koalíciós pártok képviselőinek küldött levelében, miközben megerősítette Ukrajna támogatását is.
A Handelsblatt beszámolója szerint Friedrich Merz kancellár az év elején négyoldalas levélben fordult a CDU/CSU és az SPD parlamenti képviselőihez, amelyben kiemelte, hogy az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
A kormányfő szerint egyes ágazatokban "nagyon kritikus" a helyzet, ezért 2026-ban olyan politikai és jogi döntésekre kell összpontosítani, amelyek érdemben javítják az üzleti környezetet. Merz hangsúlyozta, hogy csak így léphet ki a válságból a német gazdaság és indulhat újra növekedésnek.
A kancellár levelében kitért Ukrajna folyamatos támogatására is. Kiemelte, hogy az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés megteremtette a pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna hosszú távon is ellenállhasson Oroszországnak. "Oroszországnak nem szabad kételkednie elszántságunkban" – fogalmazott.
A német kormány továbbra is olyan mielőbbi tűzszünetre törekszik, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását. Merz ugyanakkor elismerte a diplomáciai munka nehézségeit: Oroszország alig mutat tárgyalási hajlandóságot, Zelenszkij elnök az ukrán egység fenntartásáért küzd, a transzatlanti együttműködés pedig gyökeresen megváltozott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Levelének végén a kancellár arra kérte a képviselőket, hogy a problémák megoldásával erősítsék a politikába vetett közbizalmat, és így győzzék meg a lakosság túlnyomó többségét a demokrácia és a piacgazdaság értékéről.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.