Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Világ

Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták

Pénzcentrum
2026. január 6. 16:15

Friedrich Merz német kancellár a gazdaság élénkítését jelölte meg 2026 legfontosabb feladataként a koalíciós pártok képviselőinek küldött levelében, miközben megerősítette Ukrajna támogatását is.

A Handelsblatt beszámolója szerint Friedrich Merz kancellár az év elején négyoldalas levélben fordult a CDU/CSU és az SPD parlamenti képviselőihez, amelyben kiemelte, hogy az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.

A kormányfő szerint egyes ágazatokban "nagyon kritikus" a helyzet, ezért 2026-ban olyan politikai és jogi döntésekre kell összpontosítani, amelyek érdemben javítják az üzleti környezetet. Merz hangsúlyozta, hogy csak így léphet ki a válságból a német gazdaság és indulhat újra növekedésnek.

A kancellár levelében kitért Ukrajna folyamatos támogatására is. Kiemelte, hogy az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés megteremtette a pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna hosszú távon is ellenállhasson Oroszországnak. "Oroszországnak nem szabad kételkednie elszántságunkban" – fogalmazott.

Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
EZ IS ÉRDEKELHET
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.

A német kormány továbbra is olyan mielőbbi tűzszünetre törekszik, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását. Merz ugyanakkor elismerte a diplomáciai munka nehézségeit: Oroszország alig mutat tárgyalási hajlandóságot, Zelenszkij elnök az ukrán egység fenntartásáért küzd, a transzatlanti együttműködés pedig gyökeresen megváltozott.

Levelének végén a kancellár arra kérte a képviselőket, hogy a problémák megoldásával erősítsék a politikába vetett közbizalmat, és így győzzék meg a lakosság túlnyomó többségét a demokrácia és a piacgazdaság értékéről.
