Trump célba vette Kolumbiát, katonai beavatkozás lehetőségéről beszélt

Donald Trump nyílt fenyegetést intézett Kolumbiához: az amerikai elnök egy venezuelaihoz hasonló katonai művelet lehetőségét is felvetette, szemlézte a Telex.

Donald Trump nyilvánosan kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg Gustavo Petro kolumbiai elnököt, és nem zárta ki egy katonai fellépés lehetőségét sem Kolumbiával szemben. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy szerinte „jól hangzik” egy Venezuelához hasonló művelet indítása.

„Kolumbia is nagyon beteg. Egy beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és eladni az Egyesült Államoknak, de már nem sokáig fogja ezt csinálni” – fogalmazott Trump a Reuters beszámolója szerint. Amikor konkrétan rákérdeztek, indítana-e az Egyesült Államok katonai műveletet Kolumbia ellen, az elnök röviden annyit válaszolt: „Nekem tetszik az ötlet.”

A feszültség nem előzmény nélküli: a Trump-kormány már tavaly októberben szankciókat vezetett be Gustavo Petro, családja, valamint kormányának egyik tagja ellen, arra hivatkozva, hogy részt vesznek a globális kábítószer-kereskedelemben. Kolumbia továbbra is a világ egyik legfontosabb kokaintermelő és -exportáló országa.

Az Egyesült Államok korábban Kolumbiát felvette a „kábítószer-háborúban nem együttműködő országok” listájára is, ami súlyos következményekkel járt: a dél-amerikai államnak nyújtott amerikai segélyek jelentős részét megvonták – emlékeztetett az AP hírügynökség.

Trump a nyilatkozat során Venezuelát is szóba hozta, és jelezte, hogy újabb csapásokat rendelhet el, ha Caracas nem működik együtt az Egyesült Államokkal az olajipar és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása terén. Az amerikai elnök szerint az amerikai olajcégek visszatérnek Venezuelába, milliárdokat fektetnek be, és újjáépítik az ország kőolajiparát. Megjegyezte azt is, hogy szerinte a kubai kommunista rezsim „önmagától is az összeomlás felé tart”.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA