2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Trump célba vette Kolumbiát, katonai beavatkozás lehetőségéről beszélt

Pénzcentrum
2026. január 5. 09:45

Donald Trump nyílt fenyegetést intézett Kolumbiához: az amerikai elnök egy venezuelaihoz hasonló katonai művelet lehetőségét is felvetette, szemlézte a Telex.

Donald Trump nyilvánosan kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg Gustavo Petro kolumbiai elnököt, és nem zárta ki egy katonai fellépés lehetőségét sem Kolumbiával szemben. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy szerinte „jól hangzik” egy Venezuelához hasonló művelet indítása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Kolumbia is nagyon beteg. Egy beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és eladni az Egyesült Államoknak, de már nem sokáig fogja ezt csinálni” – fogalmazott Trump a Reuters beszámolója szerint. Amikor konkrétan rákérdeztek, indítana-e az Egyesült Államok katonai műveletet Kolumbia ellen, az elnök röviden annyit válaszolt: „Nekem tetszik az ötlet.”

A feszültség nem előzmény nélküli: a Trump-kormány már tavaly októberben szankciókat vezetett be Gustavo Petro, családja, valamint kormányának egyik tagja ellen, arra hivatkozva, hogy részt vesznek a globális kábítószer-kereskedelemben. Kolumbia továbbra is a világ egyik legfontosabb kokaintermelő és -exportáló országa.

Az Egyesült Államok korábban Kolumbiát felvette a „kábítószer-háborúban nem együttműködő országok” listájára is, ami súlyos következményekkel járt: a dél-amerikai államnak nyújtott amerikai segélyek jelentős részét megvonták – emlékeztetett az AP hírügynökség.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Trump a nyilatkozat során Venezuelát is szóba hozta, és jelezte, hogy újabb csapásokat rendelhet el, ha Caracas nem működik együtt az Egyesült Államokkal az olajipar és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása terén. Az amerikai elnök szerint az amerikai olajcégek visszatérnek Venezuelába, milliárdokat fektetnek be, és újjáépítik az ország kőolajiparát. Megjegyezte azt is, hogy szerinte a kubai kommunista rezsim „önmagától is az összeomlás felé tart”.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
#egyesült államok #világ #kábítószer #donald trump #venezuela #kolumbia #katonai beavatkozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:36
09:23
09:16
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
2026. január 4.
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
2
2 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
5 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
2 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
2 hete
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 10:04
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 05:37
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Agrárszektor  |  2026. január 5. 08:59
Akkora hó jön, amilyen rég volt Magyarországon: itt 30 centi is eshet