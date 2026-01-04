2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Észak-koreai rakéták
Világ

Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?

MTI
2026. január 4. 12:01

Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.

A dél-koreai hadsereg tájékoztatása szerint Phenjan több ballisztikus lövedéket lőtt ki a Japán-tenger irányába. A rakéták körülbelül 900 kilométeres repülés után csapódtak a tengerbe. A konkrét típust és az indított eszközök pontos számát egyelőre nem sikerült megállapítani, ugyanakkor japán források, a parti őrség jelentéseire hivatkozva, legalább két kilövésről számoltak be.

A fegyvertesztek időpontja diplomáciai szempontból különösen érzékeny, mivel alig néhány órával I Dzsemjong dél-koreai államfő Kínába indulása után hajtották végre azokat. A dél-koreai elnök Hszi Csin-ping kínai vezetővel tart hivatalos megbeszéléseket, amelyek a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonság kérdéseire is kiterjednek.

Kapcsolódó cikkeink:

Elemzők szerint Phenjan lépése egyértelmű politikai üzenetként értelmezhető. Célja lehet, hogy fékezze Szöul és Peking közeledését, illetve nyomást gyakoroljon a térség szereplőire a fokozódó nemzetközi feszültségek közepette. A rakétakísérletek így egyszerre szolgálhatnak belpolitikai célokat és a külpolitikai mozgástér tágítását.

A dél-koreai és a japán kormány egyaránt határozottan elítélte a kilövéseket. Kiemelték, hogy azok ellentétesek az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival, amelyek megtiltják Phenjannak a ballisztikus rakétatechnológia alkalmazását. Az Egyesült Államok indo–csendes-óceáni parancsnoksága közölte: jelenlegi értékelésük szerint az incidens nem jelent azonnali fenyegetést sem Washingtonra, sem szövetségeseire, ugyanakkor az amerikai vezetés konzultációkat kezdeményezett partnereivel az ügyben.

Közben Phenjan hivatalos médiája Kim Dzsongün egy hadiipari üzemlátogatásáról számolt be. Az észak-koreai vezető itt a taktikai irányított fegyverek gyártási volumenének legalább kétszeresére növelését sürgette. A kapacitásbővítési tervek a közelgő, kilencedik pártkongresszust megelőző védelmi felkészülés részeként illeszkednek az ország hosszabb távú katonai stratégiájába.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #észak-korea #ensz #dél-korea #fegyver #világ #kína #háború #rakéta #fegyverkezés #kim dzsongün

