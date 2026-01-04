Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
A dél-koreai hadsereg tájékoztatása szerint Phenjan több ballisztikus lövedéket lőtt ki a Japán-tenger irányába. A rakéták körülbelül 900 kilométeres repülés után csapódtak a tengerbe. A konkrét típust és az indított eszközök pontos számát egyelőre nem sikerült megállapítani, ugyanakkor japán források, a parti őrség jelentéseire hivatkozva, legalább két kilövésről számoltak be.
A fegyvertesztek időpontja diplomáciai szempontból különösen érzékeny, mivel alig néhány órával I Dzsemjong dél-koreai államfő Kínába indulása után hajtották végre azokat. A dél-koreai elnök Hszi Csin-ping kínai vezetővel tart hivatalos megbeszéléseket, amelyek a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonság kérdéseire is kiterjednek.
Elemzők szerint Phenjan lépése egyértelmű politikai üzenetként értelmezhető. Célja lehet, hogy fékezze Szöul és Peking közeledését, illetve nyomást gyakoroljon a térség szereplőire a fokozódó nemzetközi feszültségek közepette. A rakétakísérletek így egyszerre szolgálhatnak belpolitikai célokat és a külpolitikai mozgástér tágítását.
A dél-koreai és a japán kormány egyaránt határozottan elítélte a kilövéseket. Kiemelték, hogy azok ellentétesek az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival, amelyek megtiltják Phenjannak a ballisztikus rakétatechnológia alkalmazását. Az Egyesült Államok indo–csendes-óceáni parancsnoksága közölte: jelenlegi értékelésük szerint az incidens nem jelent azonnali fenyegetést sem Washingtonra, sem szövetségeseire, ugyanakkor az amerikai vezetés konzultációkat kezdeményezett partnereivel az ügyben.
Közben Phenjan hivatalos médiája Kim Dzsongün egy hadiipari üzemlátogatásáról számolt be. Az észak-koreai vezető itt a taktikai irányított fegyverek gyártási volumenének legalább kétszeresére növelését sürgette. A kapacitásbővítési tervek a közelgő, kilencedik pártkongresszust megelőző védelmi felkészülés részeként illeszkednek az ország hosszabb távú katonai stratégiájába.
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.
Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön
Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva.
Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni
Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság garanciájának.
Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban
A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa
Az incidenssel egy időben az orosz hadsereg arról számolt be, hogy négy óra alatt több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg.
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál.