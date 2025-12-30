2025. december 30. kedd Dávid
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Digitális kód és páncélozott tank. Kiberháború - stock fotó
Világ

Amerikai csapatok Ukrajnában? Meglepő kijelentést tett a lengyel miniszterelnök

Pénzcentrum
2025. december 30. 17:33

Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban, miután több magas szintű nemzetközi egyeztetésen vett részt. A kormányfő szerint az Egyesült Államok kész arra, hogy katonai jelenléttel is garantálja egy esetleges békemegállapodás betartását.

Donald Tusk keddi bejelentése széles körű diplomáciai egyeztetéseket követően hangzott el. Az egyeztetéseken több meghatározó európai állam vezetője mellett Mark Carney kanadai miniszterelnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára is részt vett. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges forgatókönyvei álltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormányülést követő sajtótájékoztatón Tusk konkrét időkeretet vázolt fel a békefolyamat kapcsán. "A béke a láthatáron van. Kétségtelen, hogy olyan események történtek, amelyek reményt adnak arra, hogy ez a háború véget érhet, méghozzá meglehetősen gyorsan. De ez még mindig csak remény, messze nem százszázalékos bizonyosság" – fogalmazott a lengyel kormányfő. Kijelentését pontosítva hozzátette: "Amikor azt mondom, hogy a béke a láthatáron van, akkor a következő hetekről beszélek, nem hónapokról vagy évekről".

A varsói vezetés értékelése szerint a potenciális áttörés kulcsát az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák jelenthetik. Tusk elmondása szerint ezek a garanciák akár azt is jelenthetik, hogy amerikai csapatok állomásoznának az Ukrajna és Oroszország közötti kontaktvonal mentén egy esetleges békemegállapodást követően. Ezt az értesülést azonban eddig sem az ukrán, sem az amerikai fél, és egyetlen más európai vezető sem erősítette meg hivatalos nyilatkozatban.

Kapcsolódó cikkeink:

A területi rendezés kérdése továbbra is a lehetséges megállapodás egyik legkritikusabb pontja. A lengyel miniszterelnök szerint Ukrajnának bizonyos fokú kompromisszumkészséget kell mutatnia ebben az ügyben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármilyen területi döntés legitimációjához az ukrán nép felhatalmazása szükséges. Tusk kiemelte: "Nyilvánvaló, hogy ez a lehetséges beleegyezés csak valódi, megbízható biztonsági garanciákhoz köthető Ukrajna számára a béke esetleges megkötése után."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az óvatosan optimista várakozásokat ugyanakkor beárnyékolják a Kremlből érkező jelzések. Moszkva a hírek szerint tovább keményítette tárgyalási álláspontját, miután Kijevet egy orosz elnöki rezidencia elleni támadással vádolta meg. Az ukrán fél ezt az állítást határozottan visszautasította, és az orosz lépést a békefolyamat hátráltatását célzó manőverként értékelte.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #nemzetközi #világ #donald trump #lengyelország #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béke #diplomácia #béketárgyalás #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:48
17:33
17:15
17:08
16:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
4 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
2 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
5 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
5 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 16:00
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 15:45
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
Agrárszektor  |  2025. december 30. 17:24
Figyelmeztetik a magyarokat: ezt már tilos megtenni a Tisza-tónál