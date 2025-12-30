A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Amerikai csapatok Ukrajnában? Meglepő kijelentést tett a lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban, miután több magas szintű nemzetközi egyeztetésen vett részt. A kormányfő szerint az Egyesült Államok kész arra, hogy katonai jelenléttel is garantálja egy esetleges békemegállapodás betartását.
Donald Tusk keddi bejelentése széles körű diplomáciai egyeztetéseket követően hangzott el. Az egyeztetéseken több meghatározó európai állam vezetője mellett Mark Carney kanadai miniszterelnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára is részt vett. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges forgatókönyvei álltak.
A kormányülést követő sajtótájékoztatón Tusk konkrét időkeretet vázolt fel a békefolyamat kapcsán. "A béke a láthatáron van. Kétségtelen, hogy olyan események történtek, amelyek reményt adnak arra, hogy ez a háború véget érhet, méghozzá meglehetősen gyorsan. De ez még mindig csak remény, messze nem százszázalékos bizonyosság" – fogalmazott a lengyel kormányfő. Kijelentését pontosítva hozzátette: "Amikor azt mondom, hogy a béke a láthatáron van, akkor a következő hetekről beszélek, nem hónapokról vagy évekről".
A varsói vezetés értékelése szerint a potenciális áttörés kulcsát az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák jelenthetik. Tusk elmondása szerint ezek a garanciák akár azt is jelenthetik, hogy amerikai csapatok állomásoznának az Ukrajna és Oroszország közötti kontaktvonal mentén egy esetleges békemegállapodást követően. Ezt az értesülést azonban eddig sem az ukrán, sem az amerikai fél, és egyetlen más európai vezető sem erősítette meg hivatalos nyilatkozatban.
A területi rendezés kérdése továbbra is a lehetséges megállapodás egyik legkritikusabb pontja. A lengyel miniszterelnök szerint Ukrajnának bizonyos fokú kompromisszumkészséget kell mutatnia ebben az ügyben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármilyen területi döntés legitimációjához az ukrán nép felhatalmazása szükséges. Tusk kiemelte: "Nyilvánvaló, hogy ez a lehetséges beleegyezés csak valódi, megbízható biztonsági garanciákhoz köthető Ukrajna számára a béke esetleges megkötése után."
Az óvatosan optimista várakozásokat ugyanakkor beárnyékolják a Kremlből érkező jelzések. Moszkva a hírek szerint tovább keményítette tárgyalási álláspontját, miután Kijevet egy orosz elnöki rezidencia elleni támadással vádolta meg. Az ukrán fél ezt az állítást határozottan visszautasította, és az orosz lépést a békefolyamat hátráltatását célzó manőverként értékelte.
