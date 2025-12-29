2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Megakadt a tűzszünet: nem akármilyen lépésre szánta el magát Donald Trump

Pénzcentrum
2025. december 29. 19:45

Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak, amely a bonyolultabb második szakasz előtt megrekedt.

Az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet nagyjából érvényben maradt, de az utóbbi időben jelentősen lelassult az előrehaladás. Mindkét fél a másikat vádolja a megállapodás megszegésével, a nemzetközi nyomás azonban elsősorban Tel-Avivot terheli. Netanjahut bírálói azzal vádolják, hogy nem sürgeti kellő erővel a folyamat felgyorsítását - számolt be az Euronews.

A megállapodás első szakasza októberben, a Hamász 2023-as támadásának második évfordulója környékén lépett életbe. A második fázis Trump húszpontos tervére épül, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is jóváhagyott. Az elképzelés szerint Gáza demilitarizált övezetté válna, amelynek felügyeletét az elnök által vezetett Béke Tanács látná el. A palesztin fél egy technokrata, pártpolitikától mentes bizottságot hozna létre a mindennapi ügyek intézésére. A terv része továbbá az Izrael és az arab világ közötti kapcsolatok normalizálása, valamint egy olyan folyamat kijelölése, amely a palesztin államiság felé vezet.

Kapcsolódó cikkeink:

Számos összetett logisztikai és humanitárius kérdés azonban továbbra is megoldásra vár. Ilyen Gáza háború sújtotta infrastruktúrájának újjáépítése, a Hamász lefegyverzése, valamint egy nemzetközi stabilizációs erő felállítása.

A tárgyalásokon várhatóan Irán szerepe is napirendre kerül. Trump továbbra is azt állítja, hogy a júniusi amerikai csapások teljesen megsemmisítették Teherán nukleáris képességeit, Netanjahu szerint azonban a fenyegetés változatlanul fennáll.

A találkozót megelőzően Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott és Jared Kushner, az elnök veje Floridában egyeztetett egyiptomi, katari és török tisztviselőkkel, akik a tűzszüneti megállapodásban közvetítő szerepet vállalnak. Netanjahu volt az első külföldi vezető, akit Trump második hivatali ciklusa alatt a Fehér Házban fogadott. Személyesen azonban legutóbb még októberben, Izraelben találkoztak.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA 
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
3 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
4 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
4 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
