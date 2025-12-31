Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa

Több mint 100 ezer ember maradt áram nélkül Moszkva térségében egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt, miközben ukrán dróntámadásokat jelentettek a régióból.

Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta. A probléma Zsukovszkij és Litkarino településeket is érintette, a hatóságok közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Az incidenssel egy időben az orosz hadsereg arról számolt be, hogy négy óra alatt több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg. A legtöbbet a brjanszki régióban, de nyolcat Moszkva térségében, köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros felé tartott.

Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.