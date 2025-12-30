2025. december 30. kedd Dávid
Egy kínai katona válla.
Világ

Már ekkora a baj? Kína rákétákat lőtt ki Tajvan felé

Pénzcentrum
2025. december 30. 13:16

Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán. A demonstrációval egyértelművé tette: kétségbe vonja, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei képesek lennének megakadályozni egy esetleges tajvani támadást.

A Reuters tudósítása szerint a blokádot szimuláló műveletek részeként a Keleti Hadszíntér Parancsnoksága tízórás éleslövészetet hajtott végre. A kínai haditengerészet és légierő egységei tengeri és légi célpontok elleni csapásokat, valamint tengeralattjáró-elhárító műveleteket gyakoroltak a sziget körül. Az állami média eközben olyan felvételeket közölt, amelyek Peking technológiai és katonai fölényét hivatottak hangsúlyozni.

Az "Igazság Küldetés 2025" elnevezésű hadgyakorlat tizenegy nappal azután kezdődött, hogy Washington bejelentette a Tajvannak szánt, 11,1 milliárd dollár értékű, rekordméretű fegyverszállítmányt.

Peking most először jelentette ki nyíltan, hogy a gyakorlatok kifejezett célja a külső beavatkozás elrettentése. A Tajvani Ügyek Hivatala közleményében leszögezte: bármely külső erő, amely megpróbál beavatkozni a tajvani kérdésbe, "véresre veri a fejét a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg vasfalán".

Kapcsolódó cikkeink:

A tajvani védelmi minisztérium tájékoztatása szerint kedden 71 kínai katonai repülőgép, valamint 24 haditengerészeti és parti őrségi hajó tevékenykedett a sziget környezetében. Kína összesen 27 rakétát lőtt ki Tajvan vizei irányába.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A Pentagon múlt héten közzétett jelentése szerint az amerikai katonai vezetés úgy véli, Kína 2027-re – a Népi Felszabadító Hadsereg alapításának századik évfordulójára – készül felkészülni egy esetleges tajvani konfliktus megnyerésére.
Címlapkép: Getty Images
