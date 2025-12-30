Már ekkora a baj? Kína rákétákat lőtt ki Tajvan felé

Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán. A demonstrációval egyértelművé tette: kétségbe vonja, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei képesek lennének megakadályozni egy esetleges tajvani támadást.
A Reuters tudósítása szerint a blokádot szimuláló műveletek részeként a Keleti Hadszíntér Parancsnoksága tízórás éleslövészetet hajtott végre. A kínai haditengerészet és légierő egységei tengeri és légi célpontok elleni csapásokat, valamint tengeralattjáró-elhárító műveleteket gyakoroltak a sziget körül. Az állami média eközben olyan felvételeket közölt, amelyek Peking technológiai és katonai fölényét hivatottak hangsúlyozni.
Az "Igazság Küldetés 2025" elnevezésű hadgyakorlat tizenegy nappal azután kezdődött, hogy Washington bejelentette a Tajvannak szánt, 11,1 milliárd dollár értékű, rekordméretű fegyverszállítmányt.
Peking most először jelentette ki nyíltan, hogy a gyakorlatok kifejezett célja a külső beavatkozás elrettentése. A Tajvani Ügyek Hivatala közleményében leszögezte: bármely külső erő, amely megpróbál beavatkozni a tajvani kérdésbe, "véresre veri a fejét a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg vasfalán".
A tajvani védelmi minisztérium tájékoztatása szerint kedden 71 kínai katonai repülőgép, valamint 24 haditengerészeti és parti őrségi hajó tevékenykedett a sziget környezetében. Kína összesen 27 rakétát lőtt ki Tajvan vizei irányába.
A Pentagon múlt héten közzétett jelentése szerint az amerikai katonai vezetés úgy véli, Kína 2027-re – a Népi Felszabadító Hadsereg alapításának századik évfordulójára – készül felkészülni egy esetleges tajvani konfliktus megnyerésére.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről.
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban
Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
