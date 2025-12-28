Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt, miközben Zelenszkij béketervet készít elő.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy konstruktív telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, nem sokkal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozna Floridában - számolt be a Bloomberg.
A tárgyalásokra való felkészülés jegyében Zelenszkij előzőleg Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztetett Halifax-ban, valamint telefonon konzultált több európai vezetővel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is.
Az ukrán államfő húszpontos javaslatcsomaggal érkezik a Mar-a-Lagó-i tárgyalásokra. A Financial Times információi szerint az európai vezetőknek azt a lehetőséget vázolta fel, hogy kész kivonni a csapatokat a frontvonalról és demilitarizált övezetet létrehozni, amennyiben Oroszország is hasonló lépéseket tesz.
Mindeközben Oroszország folytatja Kijev bombázását, és Putyin elnök azzal fenyegetőzött, hogy ha az ukrán fél nem hajlandó békét kötni, akkor Oroszország erővel fogja megszerezni a kívánt területeket.
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
