2025. december 28. vasárnap Kamilla
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?

Pénzcentrum
2025. december 28. 19:17

Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt, miközben Zelenszkij béketervet készít elő.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy konstruktív telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, nem sokkal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozna Floridában - számolt be a Bloomberg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyalásokra való felkészülés jegyében Zelenszkij előzőleg Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztetett Halifax-ban, valamint telefonon konzultált több európai vezetővel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán államfő húszpontos javaslatcsomaggal érkezik a Mar-a-Lagó-i tárgyalásokra. A Financial Times információi szerint az európai vezetőknek azt a lehetőséget vázolta fel, hogy kész kivonni a csapatokat a frontvonalról és demilitarizált övezetet létrehozni, amennyiben Oroszország is hasonló lépéseket tesz.

Mindeközben Oroszország folytatja Kijev bombázását, és Putyin elnök azzal fenyegetőzött, hogy ha az ukrán fél nem hajlandó békét kötni, akkor Oroszország erővel fogja megszerezni a kívánt területeket.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
20:02
19:17
19:04
18:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
2 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
3 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
3 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 20:03
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 19:04
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Agrárszektor  |  2025. december 28. 19:31
Reagált a híres gépgyártó: így lehet átvészelni a nehéz piaci időszakot