Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?

Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt, miközben Zelenszkij béketervet készít elő.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy konstruktív telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, nem sokkal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozna Floridában - számolt be a Bloomberg.

A tárgyalásokra való felkészülés jegyében Zelenszkij előzőleg Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztetett Halifax-ban, valamint telefonon konzultált több európai vezetővel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is.

Az ukrán államfő húszpontos javaslatcsomaggal érkezik a Mar-a-Lagó-i tárgyalásokra. A Financial Times információi szerint az európai vezetőknek azt a lehetőséget vázolta fel, hogy kész kivonni a csapatokat a frontvonalról és demilitarizált övezetet létrehozni, amennyiben Oroszország is hasonló lépéseket tesz.

Mindeközben Oroszország folytatja Kijev bombázását, és Putyin elnök azzal fenyegetőzött, hogy ha az ukrán fél nem hajlandó békét kötni, akkor Oroszország erővel fogja megszerezni a kívánt területeket.