2025. december 28. vasárnap Kamilla
4 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vibrant arrangement of various euro banknotes in denominations of 50, 100, 200, and 500 euros, showcasing the diversity of European currency. Perfect for themes related to finance, banking, economics, investment, and currency exchang
Világ

Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele

Pénzcentrum
2025. december 28. 12:29

Bulgária 2025. január 1-jén csatlakozik az eurózónához, miközben az országot politikai instabilitás és az új valutával szembeni bizalmatlanság jellemzi - írta meg a The Guardian.

A 6,5 millió lakosú Bulgária lesz a 21. eurózóna-tag, amitől Brüsszel és Szófia az EU legszegényebb nemzetének gazdasági fellendülését és nyugati orientációjának megerősítését reméli. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az euró több kereskedelmet, befektetést és jobb minőségű munkahelyeket hoz majd Bulgáriának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos egy szófiai látogatása során hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború és a növekvő geopolitikai feszültségek közepette különösen fontos az európai egység erősítése. Szerinte a kisebb európai országok csak az EU nagyobb politikai és gazdasági struktúráiba való teljes integrációval nyerhetnek megfelelő súlyt.

A bolgár lakosság azonban megosztott a kérdésben. A pénzügyminisztérium felmérése szerint a polgárok 51%-a támogatja az eurót, míg 45%-uk ellenzi. Júniusban, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a csatlakozást, verekedés tört ki a parlamentben, amikor a szélsőjobboldali, oroszbarát Revival párt képviselői blokkolták az emelvényt.

Petar Ganev, a szófiai Piaci Gazdaság Intézetének vezető kutatója szerint az euró körüli megosztottság a szélesebb politikai feszültségek tünete. "Az ország szinte minden elképzelhető kérdésben megosztott" - mondta. A négyéves politikai válság, hét parlamenti választás és a széles körben elterjedt korrupció aláásta a kormányba vetett bizalmat. A múlt héten Rosen Zhelyazkov miniszterelnök kormánya is lemondott, kevesebb mint egy év hivatali idő után, hetekig tartó korrupcióellenes tüntetések következtében.

Megérkezett a legfrissebb európai GDP-rangsor: Magyarország a fasorban sincs!
EZ IS ÉRDEKELHET
Megérkezett a legfrissebb európai GDP-rangsor: Magyarország a fasorban sincs!
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.

Bár a politikai dráma valószínűleg nem akadályozza meg az euró bevezetését, sokan tartanak attól, hogy az átmenet során megugranak az árak. Havi átlagosan 1100 font körüli fizetéssel ez komoly terhet jelentene a bolgároknak. A vidéki közösségek és az idősek a leginkább kiszolgáltatottak az inflációval szemben, annak ellenére, hogy Brüsszel szerint nincs bizonyíték arra, hogy az infláció emelkedni fog.

A Duna mentén sétáló Nencho és Maya Neshev, a 67 éves nyugdíjas házaspár Vidinből aggodalmát fejezte ki a lehetséges infláció és a családi költségvetésre gyakorolt hatás miatt. "A bizonytalanság nyilvánvaló, és aggódom, mert nyugdíjas vagyok" - mondta Maya. "Készletezzek be? Van értelme? Hogyan történik januárban? Jobb leva-t megtakarítani egész januárban?"

Elena Vasileva, 26 éves élelmiszeripari mérnök Hisaryából attól tart, hogy a leva elhagyásával - amelyet először 1881-ben vezettek be - Bulgária elveszíti identitásának egy részét. "Országunk legkiválóbb személyiségei vannak a pénzünkön. Olyan, mintha elveszítenénk az identitásunkat. Kár érte."

Az EU-ellenes Revival párt tanácsadója, Victor Papazov makroközgazdász szerint Bulgária görög stílusú válság felé tart. "Minden józan ember ellenezné az euró bevezetését" - írta. "A mostani csatlakozás csak rontani fog a helyzeten. Véleményem szerint egyetlen komoly pozitívuma sincs az euró bevezetésének."

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Vizsgálatok szerint orosz kötődésű közösségi média kampányok dezinformáció terjesztésével próbálták aláásni az euró támogatottságát. Dombrovskis szerint "nem titok", hogy Oroszország hibrid háborút folytat Európa ellen, beleértve a dezinformáció terjesztését is.

A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz. Maria Valentinova, 35 éves szófiai gyógyszerész szerint "az euró hosszú távon jót tesz majd az ország gazdaságának". Örül, hogy hatéves fia már az eurózónához tartozó országban nőhet fel. 2025. január 31-ig a bolgárok levában és euróban is fizethetnek, ezt követően csak az eurót fogadják el.

Ganev szerint az átmenet zökkenőmentes lesz, és néhány hét után a bolgárok hozzászoknak majd az új valutához. "Hogy mi történik az országunkkal, és jó vagy rossz példa leszünk-e az eurózónában... az teljes mértékben tőlünk függ" - mondta.

A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?

Bulgária tehát 2026-tól csatlakozik az eurózónához - ennek kapcsán pedig Magyarországon is ismét felmerült a bevezetés lehetséges dátuma. Ugyanakkor egyelőre erre kormányzati szándék nem mutatkozik. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont, bár megjegyezte: szerinte minél hamarabb be kellene vezetni az eurót Magyarországon.

Bukovszki András, a CIB bank elemzője pedig arról beszélt, az euró bevezetésének előnyei közé tartozik a külkereskedelem élénkülése, a mélyebb európai integráció és az alacsonyabb finanszírozási költségek - cserébe a forint elengedésével Magyarország nem tudna önálló kamat- és árfolyampolitikát folytatni. Részletes elemzésünket ITT OLVASHATOD el!
Címlapkép: Getty Images
#euró #európai unió #korrupció #infláció #gazdaság #valuta #oroszország #világ #brüsszel #eurózóna #bulgária #ursula von der leyen #geopolitika #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:29
12:07
11:35
11:29
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
2 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
3 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
4
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
5
3 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 12:07
Mi a f* volt ez az év?! Íme 2025 legdurvább autós esetei, karamboljai - eredeti dashcam felvételek!
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 11:03
Brutál számlát kaphatnak a magyar ingatlantulajok 2025 végén: nincs mese, ezt ki kell fizetni!
Agrárszektor  |  2025. december 28. 11:02
Elképesztő kutatás látott napvilágot: erre senki sem gondolt volna