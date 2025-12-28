Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele

Bulgária 2025. január 1-jén csatlakozik az eurózónához, miközben az országot politikai instabilitás és az új valutával szembeni bizalmatlanság jellemzi - írta meg a The Guardian.

A 6,5 millió lakosú Bulgária lesz a 21. eurózóna-tag, amitől Brüsszel és Szófia az EU legszegényebb nemzetének gazdasági fellendülését és nyugati orientációjának megerősítését reméli. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az euró több kereskedelmet, befektetést és jobb minőségű munkahelyeket hoz majd Bulgáriának.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos egy szófiai látogatása során hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború és a növekvő geopolitikai feszültségek közepette különösen fontos az európai egység erősítése. Szerinte a kisebb európai országok csak az EU nagyobb politikai és gazdasági struktúráiba való teljes integrációval nyerhetnek megfelelő súlyt.

A bolgár lakosság azonban megosztott a kérdésben. A pénzügyminisztérium felmérése szerint a polgárok 51%-a támogatja az eurót, míg 45%-uk ellenzi. Júniusban, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a csatlakozást, verekedés tört ki a parlamentben, amikor a szélsőjobboldali, oroszbarát Revival párt képviselői blokkolták az emelvényt.

Petar Ganev, a szófiai Piaci Gazdaság Intézetének vezető kutatója szerint az euró körüli megosztottság a szélesebb politikai feszültségek tünete. "Az ország szinte minden elképzelhető kérdésben megosztott" - mondta. A négyéves politikai válság, hét parlamenti választás és a széles körben elterjedt korrupció aláásta a kormányba vetett bizalmat. A múlt héten Rosen Zhelyazkov miniszterelnök kormánya is lemondott, kevesebb mint egy év hivatali idő után, hetekig tartó korrupcióellenes tüntetések következtében.

Bár a politikai dráma valószínűleg nem akadályozza meg az euró bevezetését, sokan tartanak attól, hogy az átmenet során megugranak az árak. Havi átlagosan 1100 font körüli fizetéssel ez komoly terhet jelentene a bolgároknak. A vidéki közösségek és az idősek a leginkább kiszolgáltatottak az inflációval szemben, annak ellenére, hogy Brüsszel szerint nincs bizonyíték arra, hogy az infláció emelkedni fog.

A Duna mentén sétáló Nencho és Maya Neshev, a 67 éves nyugdíjas házaspár Vidinből aggodalmát fejezte ki a lehetséges infláció és a családi költségvetésre gyakorolt hatás miatt. "A bizonytalanság nyilvánvaló, és aggódom, mert nyugdíjas vagyok" - mondta Maya. "Készletezzek be? Van értelme? Hogyan történik januárban? Jobb leva-t megtakarítani egész januárban?"

Elena Vasileva, 26 éves élelmiszeripari mérnök Hisaryából attól tart, hogy a leva elhagyásával - amelyet először 1881-ben vezettek be - Bulgária elveszíti identitásának egy részét. "Országunk legkiválóbb személyiségei vannak a pénzünkön. Olyan, mintha elveszítenénk az identitásunkat. Kár érte."

Az EU-ellenes Revival párt tanácsadója, Victor Papazov makroközgazdász szerint Bulgária görög stílusú válság felé tart. "Minden józan ember ellenezné az euró bevezetését" - írta. "A mostani csatlakozás csak rontani fog a helyzeten. Véleményem szerint egyetlen komoly pozitívuma sincs az euró bevezetésének."

Vizsgálatok szerint orosz kötődésű közösségi média kampányok dezinformáció terjesztésével próbálták aláásni az euró támogatottságát. Dombrovskis szerint "nem titok", hogy Oroszország hibrid háborút folytat Európa ellen, beleértve a dezinformáció terjesztését is.

A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz. Maria Valentinova, 35 éves szófiai gyógyszerész szerint "az euró hosszú távon jót tesz majd az ország gazdaságának". Örül, hogy hatéves fia már az eurózónához tartozó országban nőhet fel. 2025. január 31-ig a bolgárok levában és euróban is fizethetnek, ezt követően csak az eurót fogadják el.

Ganev szerint az átmenet zökkenőmentes lesz, és néhány hét után a bolgárok hozzászoknak majd az új valutához. "Hogy mi történik az országunkkal, és jó vagy rossz példa leszünk-e az eurózónában... az teljes mértékben tőlünk függ" - mondta.

