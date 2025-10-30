Megérkezett a legfrissebb európai GDP-rangsor: Magyarország a fasorban sincs!

Az Európai Unió gazdasága 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon 0,3 százalékkal, éves alapon 1,5 százalékkal bővült, miközben Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól.

Az Eurostat legfrissebb adatközlése szerint az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az Európai Unió országaié pedig 0,3 százalékkal növekedett. A Bloomberg elemzői az eurózónában mindössze 0,1 százalékos bővülést vártak, így az adat pozitív meglepetést jelent.

Éves összevetésben az euróövezet GDP-je 1,3 százalékkal, az EU-é pedig 1,5 százalékkal nőtt, ami enyhe lassulást jelent az előző negyedévi 1,5, illetve 1,6 százalékos ütemhez képest.

A 20 tagú euróövezet eddig jól alkalmazkodott a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háborúhoz. Szakértők szerint bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a gazdasági ellenállóképességről szól, ami alátámasztja az Európai Központi Bank álláspontját, miszerint a közeljövőben nincs szükség újabb kamatcsökkentésre.

Magyarország gazdasága ugyanakkor elmarad az uniós átlagtól: negyedéves alapon stagnálást, éves szinten pedig mindössze 0,6 százalékos bővülést mutatott. Ezzel hazánk csak a jelentős visszaesést mutató Finnországot, valamint a gyakorlatilag évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudta megelőzni az uniós rangsorban.

Az európai összehasonlítás egyelőre hiányos, mivel 12 tagállam – köztük Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Románia, Szlovákia és Szlovénia – várhatóan csak a következő hetekben publikálja harmadik negyedéves GDP-adatait.