middle-aged mother with documents, laptop, and smartphone deals with finances and papers at home at a table with a newborn sleeping in her arms
Világ

Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek

Pénzcentrum
2025. november 27. 15:26

A brit költségvetésben bejelentett új jövedelemadó-küszöbök befagyasztása aránytalanul sújtja az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat - számolt be róla a The Guardian.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter szerdai költségvetési bejelentése szerint a jövedelemadó-küszöbök befagyasztását további három évvel, 2031-ig meghosszabbítják. A Resolution Foundation elemzése szerint ez az intézkedés különösen a jövedelmi skála alsó felén lévő adófizetők életszínvonalát fogja károsítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befagyasztás következtében több mint 1,7 millió munkavállaló vagy először kerül adófizetési kötelezettség alá, vagy magasabb adósávba lép. A pénzügyminiszter elismerte, hogy az intézkedés érinti a "dolgozó embereket", de tagadta, hogy ez a Munkáspárt választási ígéreteinek megszegését jelentené, és hangsúlyozta, hogy 2030-31-ig 12,4 milliárd fontot hoz a költségvetésnek.

Ruth Curtice, a Resolution Foundation vezérigazgatója szerint a pénzügyminiszternek ehelyett a jövedelemadó-kulcsok emelését kellett volna választania, ami minden háztartást érintett volna, de a tehetősebbektől több bevételt generált volna az államkincstár számára.

"A választási adóígéret betartása a dolgozó embereknek került pénzbe. Bár korábban utalt az adókulcsok emelésére, a pénzügyminiszter ehelyett a személyi adóküszöbök további három évre történő befagyasztása mellett döntött" - mondta Curtice.

Az elemzés szerint egy 1 pennys adóemelés ugyanannyi pénzt hozott volna, de kevésbé lett volna költséges a 35 000 font alatti jövedelemmel rendelkezők számára. "Valójában a jövedelmi eloszlás felső 10%-át kivéve mindenki rosszabbul jár a küszöbök befagyasztása miatt, mint ha az adókulcsok emelkedtek volna" - tette hozzá.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalomkutatási Intézet (NIESR) szintén bírálta a költségvetést, mondván, hogy "hiányzik belőle a gazdasági jövőkép". Az intézet szerint a jövedelemadó-küszöb befagyasztásának 2030-ig történő meghosszabbítása aránytalanul nagy terhet ró a jövedelmi eloszlás alsó felére.

A Resolution Foundation szerint a költségvetés "távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével". Az elemzés cáfolja a pénzügyminiszter azon állítását is, hogy a kormányzati osztályok elkerülnék a kiadások megszorítását.

A 2029-30-ra bejelentett minisztériumi kiadáscsökkentések, valamint a kormány egészségügyi és védelmi kiadások növelésére és az egy tanulóra jutó iskolai finanszírozás védelmére vonatkozó kötelezettségvállalása 6,4 milliárd font értékű megszorítást jelentene más tárcáknál, mint például a belügyminisztérium, az igazságügy és a helyi önkormányzatok esetében.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #adó #megszorítás #munkavállaló #jövedelemadó #költségvetés #adóemelés #világ #háztartások #adótörvény #nagy-britannia #brit #pénzügyminiszter #munkáspárt

