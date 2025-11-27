A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A brit költségvetésben bejelentett új jövedelemadó-küszöbök befagyasztása aránytalanul sújtja az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat - számolt be róla a The Guardian.
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter szerdai költségvetési bejelentése szerint a jövedelemadó-küszöbök befagyasztását további három évvel, 2031-ig meghosszabbítják. A Resolution Foundation elemzése szerint ez az intézkedés különösen a jövedelmi skála alsó felén lévő adófizetők életszínvonalát fogja károsítani.
A befagyasztás következtében több mint 1,7 millió munkavállaló vagy először kerül adófizetési kötelezettség alá, vagy magasabb adósávba lép. A pénzügyminiszter elismerte, hogy az intézkedés érinti a "dolgozó embereket", de tagadta, hogy ez a Munkáspárt választási ígéreteinek megszegését jelentené, és hangsúlyozta, hogy 2030-31-ig 12,4 milliárd fontot hoz a költségvetésnek.
Ruth Curtice, a Resolution Foundation vezérigazgatója szerint a pénzügyminiszternek ehelyett a jövedelemadó-kulcsok emelését kellett volna választania, ami minden háztartást érintett volna, de a tehetősebbektől több bevételt generált volna az államkincstár számára.
"A választási adóígéret betartása a dolgozó embereknek került pénzbe. Bár korábban utalt az adókulcsok emelésére, a pénzügyminiszter ehelyett a személyi adóküszöbök további három évre történő befagyasztása mellett döntött" - mondta Curtice.
Az elemzés szerint egy 1 pennys adóemelés ugyanannyi pénzt hozott volna, de kevésbé lett volna költséges a 35 000 font alatti jövedelemmel rendelkezők számára. "Valójában a jövedelmi eloszlás felső 10%-át kivéve mindenki rosszabbul jár a küszöbök befagyasztása miatt, mint ha az adókulcsok emelkedtek volna" - tette hozzá.
A Nemzeti Gazdasági és Társadalomkutatási Intézet (NIESR) szintén bírálta a költségvetést, mondván, hogy "hiányzik belőle a gazdasági jövőkép". Az intézet szerint a jövedelemadó-küszöb befagyasztásának 2030-ig történő meghosszabbítása aránytalanul nagy terhet ró a jövedelmi eloszlás alsó felére.
A Resolution Foundation szerint a költségvetés "távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével". Az elemzés cáfolja a pénzügyminiszter azon állítását is, hogy a kormányzati osztályok elkerülnék a kiadások megszorítását.
A 2029-30-ra bejelentett minisztériumi kiadáscsökkentések, valamint a kormány egészségügyi és védelmi kiadások növelésére és az egy tanulóra jutó iskolai finanszírozás védelmére vonatkozó kötelezettségvállalása 6,4 milliárd font értékű megszorítást jelentene más tárcáknál, mint például a belügyminisztérium, az igazságügy és a helyi önkormányzatok esetében.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással.
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
