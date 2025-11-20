2025. november 20. csütörtök Jolán
Kiszivárgott Putyin titkos hadművelete: gyerekekkel végeztette a halálosan veszélyes akciókat
Világ

Kiszivárgott Putyin titkos hadművelete: gyerekekkel végeztette a halálosan veszélyes akciókat

Pénzcentrum
2025. november 20. 20:30

Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában, derült ki a legfrissebb jelentésekből. A fiatalokat közösségi médián keresztül szervezték be veszélyes feladatokra, pénzt ígérve nekik olyan műveletekért, amelyek valódi kockázatát fel sem tudták mérni.

Az ukrán SBU biztonsági szolgálat az elmúlt két évben több mint 800 Oroszország által toborzott személyt azonosított, köztük 240 kiskorút. A legfiatalabb beszervezett gyermek mindössze 11 éves volt - közölte a BBC.

Az egyik esetben egy 17 éves fiú közel 800 kilométert utazott Rivne nyugat-ukrajnai városba, hogy egy parkban elrejtett bombát és telefont vegyen át. A fiatalnak 2000 dollárt ígértek azért, hogy a robbanószerkezetet egy ukrán katonai járműben helyezze el.

A Vlad álnéven ismert tinédzser elmondta, hogy utasítást kapott a szerkezet összekapcsolására, miközben élőben közvetítette a műveletet egy koordinátornak, aki távolról tervezte felrobbantani azt. Az SBU azonban még a támadás végrehajtása előtt leállította az akciót.

Kapcsolódó cikkeink:

"Amikor a vezetékeket kapcsoltam össze, azt hittem, abban a pillanatban felrobbanhat. Azt hittem, meghalok" - nyilatkozta a BBC-nek a most már 18 éves fiatal, aki terrorizmussal kapcsolatos vádakkal néz szembe, és akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.

Anastasiia Apetik kiberbiztonsági szakértő szerint már 9-10 éves gyermekeket is próbálnak beszervezni. Andrii Nebitov, az ukrán nemzeti rendőrség helyettes vezetője elmondta, hogy a toborzók szándékosan keresnek könnyen manipulálható személyeket.

A rendőrségi vezető szerint a gyermekeket arra utasítják, hogy háztartási anyagokból készítsenek rögtönzött robbanószerkezeteket, és helyezzék el azokat rendőrőrsökön vagy toborzóközpontokban.
Címlapkép: Getty Images
0 HOZZÁSZÓLÁS
20:51
20:30
20:02
19:43
19:28
