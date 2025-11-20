A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Kiszivárgott Putyin titkos hadművelete: gyerekekkel végeztette a halálosan veszélyes akciókat
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában, derült ki a legfrissebb jelentésekből. A fiatalokat közösségi médián keresztül szervezték be veszélyes feladatokra, pénzt ígérve nekik olyan műveletekért, amelyek valódi kockázatát fel sem tudták mérni.
Az ukrán SBU biztonsági szolgálat az elmúlt két évben több mint 800 Oroszország által toborzott személyt azonosított, köztük 240 kiskorút. A legfiatalabb beszervezett gyermek mindössze 11 éves volt - közölte a BBC.
Az egyik esetben egy 17 éves fiú közel 800 kilométert utazott Rivne nyugat-ukrajnai városba, hogy egy parkban elrejtett bombát és telefont vegyen át. A fiatalnak 2000 dollárt ígértek azért, hogy a robbanószerkezetet egy ukrán katonai járműben helyezze el.
A Vlad álnéven ismert tinédzser elmondta, hogy utasítást kapott a szerkezet összekapcsolására, miközben élőben közvetítette a műveletet egy koordinátornak, aki távolról tervezte felrobbantani azt. Az SBU azonban még a támadás végrehajtása előtt leállította az akciót.
"Amikor a vezetékeket kapcsoltam össze, azt hittem, abban a pillanatban felrobbanhat. Azt hittem, meghalok" - nyilatkozta a BBC-nek a most már 18 éves fiatal, aki terrorizmussal kapcsolatos vádakkal néz szembe, és akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.
Anastasiia Apetik kiberbiztonsági szakértő szerint már 9-10 éves gyermekeket is próbálnak beszervezni. Andrii Nebitov, az ukrán nemzeti rendőrség helyettes vezetője elmondta, hogy a toborzók szándékosan keresnek könnyen manipulálható személyeket.
A rendőrségi vezető szerint a gyermekeket arra utasítják, hogy háztartási anyagokból készítsenek rögtönzött robbanószerkezeteket, és helyezzék el azokat rendőrőrsökön vagy toborzóközpontokban.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
