Véget ért az amerikai káosz: 43 nap után újraindul a kormányzat
Az amerikai képviselőház szerdán elfogadta azt az átmeneti költségvetési törvényt, amely lehetővé teszi a szövetségi intézmények újraindítását és a kormányzati működés helyreállítását. A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
A döntés lezárta az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott. Donald Trump elnök jelezte, hogy az elfogadás után azonnal aláírja a jogszabályt, amely január végéig biztosítja a működést.
A leállás minden szövetségi intézményt érintett és több program finanszírozását is megakasztotta. Ide tartozik az élelmiszersegély program, amely 42 millió rászoruló amerikai támogatását biztosítja. A szövetségi alkalmazottak nem kaptak fizetést, köztük a légiirányítók sem. Nekik a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.
A vita azért húzódott el, mert a demokraták nem támogatták az átmeneti költségvetést, amíg a republikánus többség és a Trump adminisztráció nem hosszabbította volna meg az Obama elnökségéhez kötődő egészségbiztosítási rendszer egyik elemét, egy ahhoz kapcsolódó adókedvezménnyel együtt. A republikánusok szerint a költségvetés és az egészségbiztosítás átalakítása két külön ügy. Azt állították, hogy a demokraták politikai követeléseikkel veszélybe sodorták az ország működését.
A most elfogadott törvény január végéig érvényes és nem tartalmaz rendelkezést az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről. A képviselőházi döntést a Szenátus voksolása előzte meg, ahol több demokrata szenátor a republikánusok mellé állt annak érdekében, hogy az intézmények újrainduljanak.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
