Véget ért az amerikai káosz: 43 nap után újraindul a kormányzat

Az amerikai képviselőház szerdán elfogadta azt az átmeneti költségvetési törvényt, amely lehetővé teszi a szövetségi intézmények újraindítását és a kormányzati működés helyreállítását. A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.

A döntés lezárta az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott. Donald Trump elnök jelezte, hogy az elfogadás után azonnal aláírja a jogszabályt, amely január végéig biztosítja a működést.

A leállás minden szövetségi intézményt érintett és több program finanszírozását is megakasztotta. Ide tartozik az élelmiszersegély program, amely 42 millió rászoruló amerikai támogatását biztosítja. A szövetségi alkalmazottak nem kaptak fizetést, köztük a légiirányítók sem. Nekik a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.

A vita azért húzódott el, mert a demokraták nem támogatták az átmeneti költségvetést, amíg a republikánus többség és a Trump adminisztráció nem hosszabbította volna meg az Obama elnökségéhez kötődő egészségbiztosítási rendszer egyik elemét, egy ahhoz kapcsolódó adókedvezménnyel együtt. A republikánusok szerint a költségvetés és az egészségbiztosítás átalakítása két külön ügy. Azt állították, hogy a demokraták politikai követeléseikkel veszélybe sodorták az ország működését.

A most elfogadott törvény január végéig érvényes és nem tartalmaz rendelkezést az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről. A képviselőházi döntést a Szenátus voksolása előzte meg, ahol több demokrata szenátor a republikánusok mellé állt annak érdekében, hogy az intézmények újrainduljanak.