Bajban van Donald Trump: újra leállhat a kormányzat

A demokrata szenátorok a Belbiztonsági Minisztérium költségvetése miatt készek megakadályozni a szövetségi büdzsé elfogadását, ami részleges kormányzati leálláshoz vezethet. Chuck Schumer frakcióvezető közölte: csak akkor engedik át a jövő hétre tervezett költségvetési csomagot, ha abból kiemelik a belbiztonsági tárca finanszírozását.

A szenátus demokrata többségének vezetője ezzel jelentősen növelte annak esélyét, hogy részlegesen leáll a szövetségi kormányzat működése – írta a Bloomberg. A politikai feszültséget tovább fokozta, hogy Schumer bejelentésével egy időben Minnesotában halálos kimenetelű összetűzés történt egy, a bevándorlási szigorítások ellen szervezett demonstráción. Az incidens során egy határőr agyonlőtte Alex Prett intenzív osztályon dolgozó ápolót.

A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon. A blokád a Védelmi, a Munkaügyi, az Oktatási, a Külügy-, a Pénzügy- és az Egészségügyi Minisztérium működését is érintené. A kormányzati leállás gazdasági következményei között szerepel, hogy késedelmet szenvedhet a Munkaügyi Statisztikai Hivatal soron következő jelentésének közzététele is.

Részleges kormányzati leállás esetén a kritikus pozíciókban dolgozó alkalmazottak – például a katonák és a repülőtéri biztonsági személyzet – fizetés nélkül lennének kénytelenek tovább dolgozni. A bevándorlási hatóság (ICE) és a határőrség munkatársai ugyanakkor Donald Trump elnök korábbi adótörvénye értelmében a leállás idején is folyamatosan megkapnák járandóságukat.

A képviselőház csütörtökön jóváhagyta a költségvetési javaslatot, majd a január 30-i határidő lejárta után felfüggesztette munkáját. Amennyiben módosítani szeretnék a törvényjavaslatot – például úgy, hogy abból kiveszik a belbiztonsági finanszírozást –, vissza kellene hívni a képviselőket egy újabb szavazásra.

A szenátusi elfogadáshoz a republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására lenne szükségük. Több mérsékelt demokrata politikus szombaton jelezte, hogy jelenlegi formájában nem hajlandó megszavazni a tervezetet. Schumer megerősítette: pártja a mostani változatot egységesen elutasítja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A minnesotai események azóta tovább eszkalálódtak. Egy másik amerikai állampolgár, Renee Goodo is életét vesztette, miután egy ICE-tiszt lelőtte. A tiszt állítása szerint a nő autójával megpróbálta elgázolni őt, miután járművével részben eltorlaszolta az utcát. A szövetségi ügynökök könnygázt és egyéb kényszerítő eszközöket vetettek be a demonstrálók feloszlatására.

"Ami Minnesotában történik, felháborító – és elfogadhatatlan bármely amerikai városban" – fogalmazott Schumer. "A demokraták józan reformokat szorgalmaztak a belbiztonsági költségvetésben, de mivel a republikánusok nem hajlandók szembeszállni Trump elnökkel, a DHS-törvény messze nem elégséges az ICE visszaéléseinek megfékezésére."