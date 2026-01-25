2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Bajban van Donald Trump: újra leállhat a kormányzat

Pénzcentrum
2026. január 25. 16:50

A demokrata szenátorok a Belbiztonsági Minisztérium költségvetése miatt készek megakadályozni a szövetségi büdzsé elfogadását, ami részleges kormányzati leálláshoz vezethet. Chuck Schumer frakcióvezető közölte: csak akkor engedik át a jövő hétre tervezett költségvetési csomagot, ha abból kiemelik a belbiztonsági tárca finanszírozását.

A szenátus demokrata többségének vezetője ezzel jelentősen növelte annak esélyét, hogy részlegesen leáll a szövetségi kormányzat működése – írta a Bloomberg. A politikai feszültséget tovább fokozta, hogy Schumer bejelentésével egy időben Minnesotában halálos kimenetelű összetűzés történt egy, a bevándorlási szigorítások ellen szervezett demonstráción. Az incidens során egy határőr agyonlőtte Alex Prett intenzív osztályon dolgozó ápolót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon. A blokád a Védelmi, a Munkaügyi, az Oktatási, a Külügy-, a Pénzügy- és az Egészségügyi Minisztérium működését is érintené. A kormányzati leállás gazdasági következményei között szerepel, hogy késedelmet szenvedhet a Munkaügyi Statisztikai Hivatal soron következő jelentésének közzététele is.

Részleges kormányzati leállás esetén a kritikus pozíciókban dolgozó alkalmazottak – például a katonák és a repülőtéri biztonsági személyzet – fizetés nélkül lennének kénytelenek tovább dolgozni. A bevándorlási hatóság (ICE) és a határőrség munkatársai ugyanakkor Donald Trump elnök korábbi adótörvénye értelmében a leállás idején is folyamatosan megkapnák járandóságukat.

Kapcsolódó cikkeink:

A képviselőház csütörtökön jóváhagyta a költségvetési javaslatot, majd a január 30-i határidő lejárta után felfüggesztette munkáját. Amennyiben módosítani szeretnék a törvényjavaslatot – például úgy, hogy abból kiveszik a belbiztonsági finanszírozást –, vissza kellene hívni a képviselőket egy újabb szavazásra.

A szenátusi elfogadáshoz a republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására lenne szükségük. Több mérsékelt demokrata politikus szombaton jelezte, hogy jelenlegi formájában nem hajlandó megszavazni a tervezetet. Schumer megerősítette: pártja a mostani változatot egységesen elutasítja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A minnesotai események azóta tovább eszkalálódtak. Egy másik amerikai állampolgár, Renee Goodo is életét vesztette, miután egy ICE-tiszt lelőtte. A tiszt állítása szerint a nő autójával megpróbálta elgázolni őt, miután járművével részben eltorlaszolta az utcát. A szövetségi ügynökök könnygázt és egyéb kényszerítő eszközöket vetettek be a demonstrálók feloszlatására.

"Ami Minnesotában történik, felháborító – és elfogadhatatlan bármely amerikai városban" – fogalmazott Schumer. "A demokraták józan reformokat szorgalmaztak a belbiztonsági költségvetésben, de mivel a republikánusok nem hajlandók szembeszállni Trump elnökkel, a DHS-törvény messze nem elégséges az ICE visszaéléseinek megfékezésére."
Címlapkép: Getty Images
#kormány #költségvetés #leállás #tüntetés #világ #donald trump #politika #bevándorlás #gazdasági hatás #amerikai egyesült államok #lövöldözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:26
16:50
16:10
15:55
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2026. január 25.
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
3
5 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
4
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
5
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 16:10
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 15:55
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
Agrárszektor  |  2026. január 25. 16:02
Kell majd az esernyő a héten - egyre melegebb idő lesz