Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
Videó: elképesztő csapást mértek még támadás előtt az ukránok az orosz alakulatokra
Az ukrán védelmi erők egyik legsikeresebb drónegysége megelőző csapást mért egy orosz páncélos alegységre a limani frontszakaszon. A Lázár Csoport néven ismert alakulat több mint egy tucat járművet semmisített meg, még azelőtt, hogy azok megkezdhették volna tervezett hadműveletüket.
Az Ukrán Nemzeti Gárda kötelékébe tartozó Lázár Csoport drónegysége jelentős sikert ért el a limani hadszíntéren, ahol összesen 13 orosz katonai járművet tett harcképtelenné. A hadművelet a Harmadik Hadtest működési területén zajlott, ahol az ukrán erők megelőző csapást hajtottak végre az ellenséges alakulat ellen.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt. A Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Állami Határőrszolgálat egyik alakulatával közösen végeztek megfigyeléseket. Ennek során pontos információkat gyűjtöttek az orosz erők pozícióiról, mozgásáról és várható szándékairól.
A hírszerzési adatok birtokában az ukrán erők speciálisan éjszakai bevetésekre optimalizált drónokat vetettek be a kijelölt célpontok ellen. Ezekkel a precíz, nagy pontosságú csapásokkal lépéselőnyt szereztek az orosz egységekkel szemben.
⚡️ The Lazar Group destroyed a large concentration of 14 Russian armored vehicles deep in the rear on the Lyman Front as Russian forces were preparing to launch a mechanized column attack.
The assault was completely neutralized before it even began. pic.twitter.com/F7v97XyHTq— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 22, 2026
A célzott légicsapások során 10 páncélozott harcjárművet, 2 teherautót és egy, üzemanyag-utánpótlásra használt tartálykocsit pusztítottak el. A hadműveletről készült felvételeket az ukrán fél nyilvánosságra hozta.
A megelőző jellegű támadás stratégiai jelentősége abban áll, hogy az orosz páncélos hadoszlopot még mozgósítása kezdeti szakaszában sikerült szétverni. Ezzel az ukrán védők megakadályozták, hogy az ellenséges erők a tervezett offenzívát megindítsák állásaik ellen, és időt nyertek saját védelmi vonalaik megerősítésére.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.