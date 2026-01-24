2026. január 24. szombat Timót
1 °C Budapest
Nyizsnyij Tagil, Oroszország - július 12. 2008: T-80-as orosz katonai harckocsi akadályok leküzdésével. RAE kiállítás
Világ

Videó: elképesztő csapást mértek még támadás előtt az ukránok az orosz alakulatokra

Pénzcentrum
2026. január 24. 15:28

Az ukrán védelmi erők egyik legsikeresebb drónegysége megelőző csapást mért egy orosz páncélos alegységre a limani frontszakaszon. A Lázár Csoport néven ismert alakulat több mint egy tucat járművet semmisített meg, még azelőtt, hogy azok megkezdhették volna tervezett hadműveletüket.

Az Ukrán Nemzeti Gárda kötelékébe tartozó Lázár Csoport drónegysége jelentős sikert ért el a limani hadszíntéren, ahol összesen 13 orosz katonai járművet tett harcképtelenné. A hadművelet a Harmadik Hadtest működési területén zajlott, ahol az ukrán erők megelőző csapást hajtottak végre az ellenséges alakulat ellen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt. A Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Állami Határőrszolgálat egyik alakulatával közösen végeztek megfigyeléseket. Ennek során pontos információkat gyűjtöttek az orosz erők pozícióiról, mozgásáról és várható szándékairól.

A hírszerzési adatok birtokában az ukrán erők speciálisan éjszakai bevetésekre optimalizált drónokat vetettek be a kijelölt célpontok ellen. Ezekkel a precíz, nagy pontosságú csapásokkal lépéselőnyt szereztek az orosz egységekkel szemben.

A célzott légicsapások során 10 páncélozott harcjárművet, 2 teherautót és egy, üzemanyag-utánpótlásra használt tartálykocsit pusztítottak el. A hadműveletről készült felvételeket az ukrán fél nyilvánosságra hozta.

A megelőző jellegű támadás stratégiai jelentősége abban áll, hogy az orosz páncélos hadoszlopot még mozgósítása kezdeti szakaszában sikerült szétverni. Ezzel az ukrán védők megakadályozták, hogy az ellenséges erők a tervezett offenzívát megindítsák állásaik ellen, és időt nyertek saját védelmi vonalaik megerősítésére.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #háború #orosz-ukrán háború

