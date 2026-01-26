Megvan a Super Bowl-párosítás: kemény csatát láthatunk két hét múlva, de ki nyeri a trófeát?

A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt - jelentette a BBC.

Az NFC-döntőben a Seahawks 31–27-re győzte le a Los Angeles Ramst egy rendkívül szoros összecsapáson. Sam Darnold és Matt Stafford egyaránt három touchdown-passzt osztott ki, a hajrában azonban a hazaiak kiharcolták a győzelmet. A két csapat az alapszakaszban kétszer is találkozott, és a két mérkőzést összesen mindössze egy pont és egy yard különbség döntötte el.

Az AFC-döntő egészen más képet mutatott: a Patriots egy hóviharban játszott meccsen 10–7-re nyert a Denver Broncos otthonában. Drake Maye, az év legértékesebb játékosának egyik fő esélyese futással szerezte a Patriots egyetlen touchdownját. A 23 éves irányítót ötször is földre vitték, de a kulcspillanatokban újra és újra megtalálta a jó megoldást.

Az új vezetőedző, Mike Vrabel irányításával a Patriots idén 14–3-as alapszakasz-mérleget ért el. Ez tíz győzelemmel több az előző idényhez képest, ami az NFL történetének legnagyobb szezonról szezonra történő javulása. Az 50 éves Vrabel játékosként háromszor nyert Super Bowlt a Patriots-al, így most esélye nyílik arra, hogy ugyanannál a csapatnál játékosként és vezetőedzőként is bajnok legyen. A Seahawks története során negyedszer jut Super Bowlba. Egyetlen bajnoki címét 2014-ben szerezte meg. A mostani döntő a 2015-ös finálé visszavágója, amelyet akkor a Patriots nyert meg 28–24-re.

A 60. Super Bowlt február 8-án, vasárnap rendezik Kaliforniában, Santa Clarában, a San Francisco 49ers stadionjában.