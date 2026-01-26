Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Megvan a Super Bowl-párosítás: kemény csatát láthatunk két hét múlva, de ki nyeri a trófeát?
A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt - jelentette a BBC.
Az NFC-döntőben a Seahawks 31–27-re győzte le a Los Angeles Ramst egy rendkívül szoros összecsapáson. Sam Darnold és Matt Stafford egyaránt három touchdown-passzt osztott ki, a hajrában azonban a hazaiak kiharcolták a győzelmet. A két csapat az alapszakaszban kétszer is találkozott, és a két mérkőzést összesen mindössze egy pont és egy yard különbség döntötte el.
Az AFC-döntő egészen más képet mutatott: a Patriots egy hóviharban játszott meccsen 10–7-re nyert a Denver Broncos otthonában. Drake Maye, az év legértékesebb játékosának egyik fő esélyese futással szerezte a Patriots egyetlen touchdownját. A 23 éves irányítót ötször is földre vitték, de a kulcspillanatokban újra és újra megtalálta a jó megoldást.
Az új vezetőedző, Mike Vrabel irányításával a Patriots idén 14–3-as alapszakasz-mérleget ért el. Ez tíz győzelemmel több az előző idényhez képest, ami az NFL történetének legnagyobb szezonról szezonra történő javulása. Az 50 éves Vrabel játékosként háromszor nyert Super Bowlt a Patriots-al, így most esélye nyílik arra, hogy ugyanannál a csapatnál játékosként és vezetőedzőként is bajnok legyen. A Seahawks története során negyedszer jut Super Bowlba. Egyetlen bajnoki címét 2014-ben szerezte meg. A mostani döntő a 2015-ös finálé visszavágója, amelyet akkor a Patriots nyert meg 28–24-re.
A 60. Super Bowlt február 8-án, vasárnap rendezik Kaliforniában, Santa Clarában, a San Francisco 49ers stadionjában.
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Hihetetlen, mekkora pénzeket keresnek itt az edzők: meg kell érte dolgozni, de röpködnek a tízmilliók
Az amerikai sportvilág legjobban fizetett edzőinek top 50-es listáját toronymagasan az amerikai futball uralja.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét.
Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is.
Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.