2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai foci, irányító, amerikai futball, labda
Sport

Megvan a Super Bowl-párosítás: kemény csatát láthatunk két hét múlva, de ki nyeri a trófeát?

Pénzcentrum
2026. január 26. 10:14

A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt - jelentette a BBC.

Az NFC-döntőben a Seahawks 31–27-re győzte le a Los Angeles Ramst egy rendkívül szoros összecsapáson. Sam Darnold és Matt Stafford egyaránt három touchdown-passzt osztott ki, a hajrában azonban a hazaiak kiharcolták a győzelmet. A két csapat az alapszakaszban kétszer is találkozott, és a két mérkőzést összesen mindössze egy pont és egy yard különbség döntötte el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az AFC-döntő egészen más képet mutatott: a Patriots egy hóviharban játszott meccsen 10–7-re nyert a Denver Broncos otthonában. Drake Maye, az év legértékesebb játékosának egyik fő esélyese futással szerezte a Patriots egyetlen touchdownját. A 23 éves irányítót ötször is földre vitték, de a kulcspillanatokban újra és újra megtalálta a jó megoldást.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az új vezetőedző, Mike Vrabel irányításával a Patriots idén 14–3-as alapszakasz-mérleget ért el. Ez tíz győzelemmel több az előző idényhez képest, ami az NFL történetének legnagyobb szezonról szezonra történő javulása. Az 50 éves Vrabel játékosként háromszor nyert Super Bowlt a Patriots-al, így most esélye nyílik arra, hogy ugyanannál a csapatnál játékosként és vezetőedzőként is bajnok legyen. A Seahawks története során negyedszer jut Super Bowlba. Egyetlen bajnoki címét 2014-ben szerezte meg. A mostani döntő a 2015-ös finálé visszavágója, amelyet akkor a Patriots nyert meg 28–24-re.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 60. Super Bowlt február 8-án, vasárnap rendezik Kaliforniában, Santa Clarában, a San Francisco 49ers stadionjában.
Címlapkép: Getty Images
#sport #stadion #meccs #usa #csapat #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #csapatok #vezetőedző

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:35
10:14
10:01
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
5 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
6 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
19 órája
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
5
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 10:01
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 05:35
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Agrárszektor  |  2026. január 26. 10:31
Figyelmeztetik a magyarokat: február 2-án lejár a határidő, ezt el kell intézni