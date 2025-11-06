Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt, miközben Szlovákia egyre kevésbé támaszkodhat az orosz gázra, ahogy formálódik egy amerikai importmegállapodás - számolt be a The Guardian.
Bulgária törvényi előkészületeket tesz a Lukoil Burgas olajfinomítójának átvételére és értékesítésére, miután az orosz olajvállalat amerikai szankciók alá került - jelentette a bolgár média. A Burgas az ország egyetlen olajfinomítója, és a Lukoil részeként fennáll a veszély, hogy a szankciók miatt le kell állítani a működését. Az Egyesült Államok a múlt hónapban Nagy-Britanniához csatlakozva szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyeft ellen Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúja miatt.
Miközben a nemzetközi intézkedések fokozatosan elfojtják Oroszország kőolajexportját, Lengyelország szerdán bejelentette, hogy megállapodáson dolgozik cseppfolyósított földgáz (LNG) importálására az Egyesült Államokból, amely Ukrajnát és Szlovákiát is ellátná. A felek várhatóan közös nyilatkozatot adnak ki az import növeléséről egy athéni transzatlanti energiakonferenciát követően.
A lengyel energiaügyi minisztérium közölte: "Amerikai, szlovák és ukrán partnereinkkel együtt dolgozunk az amerikai gáz importálásának lehetőségein, hogy növeljük régiónk energiabiztonságát." A Reuters forrásai szerint évi 4-5 milliárd köbméter amerikai gáz szállítása valósulhat meg Dél-Lengyelországon keresztül Szlovákiába, ami nagyjából megegyezik Szlovákia éves fogyasztásával.
Az EU októberben új terveket terjesztett elő az orosz olaj- és gázvásárlások megszüntetésére, egy újabb szankciós csomaggal, amely 2027-ig betiltja az orosz LNG-importot. Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico korábban ellenezte az orosz gázimportra vonatkozó uniós korlátozásokat.
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.