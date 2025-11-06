Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt, miközben Szlovákia egyre kevésbé támaszkodhat az orosz gázra, ahogy formálódik egy amerikai importmegállapodás - számolt be a The Guardian.

Bulgária törvényi előkészületeket tesz a Lukoil Burgas olajfinomítójának átvételére és értékesítésére, miután az orosz olajvállalat amerikai szankciók alá került - jelentette a bolgár média. A Burgas az ország egyetlen olajfinomítója, és a Lukoil részeként fennáll a veszély, hogy a szankciók miatt le kell állítani a működését. Az Egyesült Államok a múlt hónapban Nagy-Britanniához csatlakozva szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyeft ellen Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúja miatt.

Miközben a nemzetközi intézkedések fokozatosan elfojtják Oroszország kőolajexportját, Lengyelország szerdán bejelentette, hogy megállapodáson dolgozik cseppfolyósított földgáz (LNG) importálására az Egyesült Államokból, amely Ukrajnát és Szlovákiát is ellátná. A felek várhatóan közös nyilatkozatot adnak ki az import növeléséről egy athéni transzatlanti energiakonferenciát követően.

A lengyel energiaügyi minisztérium közölte: "Amerikai, szlovák és ukrán partnereinkkel együtt dolgozunk az amerikai gáz importálásának lehetőségein, hogy növeljük régiónk energiabiztonságát." A Reuters forrásai szerint évi 4-5 milliárd köbméter amerikai gáz szállítása valósulhat meg Dél-Lengyelországon keresztül Szlovákiába, ami nagyjából megegyezik Szlovákia éves fogyasztásával.

Az EU októberben új terveket terjesztett elő az orosz olaj- és gázvásárlások megszüntetésére, egy újabb szankciós csomaggal, amely 2027-ig betiltja az orosz LNG-importot. Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico korábban ellenezte az orosz gázimportra vonatkozó uniós korlátozásokat.