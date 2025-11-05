2025. november 5. szerda Imre
12 °C Budapest
Chicago, USA - 2016. augusztus 24.: Amerikai zászló lobog a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?

Pénzcentrum
2025. november 5. 13:15

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét, amely meghatározhatja az elnöki hatalom határait és a világgazdaság jövőjét is. Az ügy tétje, hogy Trump jogszerűen hivatkozott-e nemzeti vészhelyzetre, amikor vámokat vetett ki szinte minden amerikai kereskedelmi partnerre.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szerdán tárgyalja Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét, amely komoly hatással lehet a világgazdaságra és az amerikai elnöki hatalom jövőbeni értelmezésére. A Reuters emlékeztet: az ügy középpontjában az áll, hogy Trump jogszerűen hivatkozhatott-e az 1977-es Nemzetközi Gazdasági Szükséghelyzeti Hatáskörökről szóló törvényre (IEEPA), amikor szinte minden amerikai kereskedelmi partnerre vámokat vetett ki nemzeti vészhelyzetre hivatkozva. Az alsóbb bíróságok korábban úgy ítélték meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét, így az ügyet most a legfelsőbb testület vizsgálja.

Trump, aki a Legfelsőbb Bíróság 6–3 arányú konzervatív többségére támaszkodik, politikai és gazdasági kulcseszközként tekint a vámokra, amelyek a következő évtizedben akár több ezermilliárd dolláros bevételt is hozhatnak az Egyesült Államoknak. A volt elnök vasárnap közösségi oldalán drámai hangon figyelmeztetett: ha a bírák hatályon kívül helyezik az intézkedéseket, az „védtelenné teheti és akár tönkre is teheti az országot”. A kormányzat fontosságot tulajdonít az ügynek – Scott Bessent pénzügyminiszter személyesen is részt vesz a tárgyaláson.

Kapcsolódó cikkeink:

A jogvita középpontjában az a kérdés áll, hogy az IEEPA valóban felhatalmazza-e az elnököt vámok kivetésére. Az alkotmány szerint ugyanis az adók és vámok bevezetése a Kongresszus hatásköre, és az IEEPA sem nevesíti a vámokat kifejezetten. Az alsóbb fokú bíróságok arra jutottak, hogy a kormányzat értelmezése túl tág, és sérti a Legfelsőbb Bíróság „jelentős kérdések” doktrínáját, amely szerint a végrehajtó hatalom csak kongresszusi felhatalmazás birtokában hozhat széles gazdasági és politikai hatású döntéseket.

Trump 2025 januári visszatérése óta újraindította a globális kereskedelmi háborút, amely feszültséget keltett a nemzetközi piacokon és elidegenítette több kereskedelmi partnerét. Az elnök az IEEPA-ra hivatkozva nemcsak a kereskedelmi hiányt, hanem a Kínából, Kanadából és Mexikóból érkező kábítószer-csempészetet is nemzetbiztonsági fenyegetésként kezelte, és vámokat vetett ki ezekre az országokra.

A Legfelsőbb Bíróság döntése hónapokig is eltarthat, de akár új korszakot is nyithat az amerikai végrehajtó hatalom értelmezésében. Amennyiben a bírák Trump ellen döntenek, az elnök valószínűleg más jogi eszközökkel próbálja majd fenntartani a vámokat. Ha viszont a testület az ő oldalára áll, az nemcsak a kereskedelempolitikát, hanem a jövőbeli elnöki hatáskörök kiterjesztését is precedensértékűen befolyásolhatja.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #vám #világ #donald trump #kína #világgazdaság #kereskedelmi háború #legfelsőbb bíróság #vámháború

