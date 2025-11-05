A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét, amely meghatározhatja az elnöki hatalom határait és a világgazdaság jövőjét is. Az ügy tétje, hogy Trump jogszerűen hivatkozott-e nemzeti vészhelyzetre, amikor vámokat vetett ki szinte minden amerikai kereskedelmi partnerre.
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szerdán tárgyalja Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét, amely komoly hatással lehet a világgazdaságra és az amerikai elnöki hatalom jövőbeni értelmezésére. A Reuters emlékeztet: az ügy középpontjában az áll, hogy Trump jogszerűen hivatkozhatott-e az 1977-es Nemzetközi Gazdasági Szükséghelyzeti Hatáskörökről szóló törvényre (IEEPA), amikor szinte minden amerikai kereskedelmi partnerre vámokat vetett ki nemzeti vészhelyzetre hivatkozva. Az alsóbb bíróságok korábban úgy ítélték meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét, így az ügyet most a legfelsőbb testület vizsgálja.
Trump, aki a Legfelsőbb Bíróság 6–3 arányú konzervatív többségére támaszkodik, politikai és gazdasági kulcseszközként tekint a vámokra, amelyek a következő évtizedben akár több ezermilliárd dolláros bevételt is hozhatnak az Egyesült Államoknak. A volt elnök vasárnap közösségi oldalán drámai hangon figyelmeztetett: ha a bírák hatályon kívül helyezik az intézkedéseket, az „védtelenné teheti és akár tönkre is teheti az országot”. A kormányzat fontosságot tulajdonít az ügynek – Scott Bessent pénzügyminiszter személyesen is részt vesz a tárgyaláson.
A jogvita középpontjában az a kérdés áll, hogy az IEEPA valóban felhatalmazza-e az elnököt vámok kivetésére. Az alkotmány szerint ugyanis az adók és vámok bevezetése a Kongresszus hatásköre, és az IEEPA sem nevesíti a vámokat kifejezetten. Az alsóbb fokú bíróságok arra jutottak, hogy a kormányzat értelmezése túl tág, és sérti a Legfelsőbb Bíróság „jelentős kérdések” doktrínáját, amely szerint a végrehajtó hatalom csak kongresszusi felhatalmazás birtokában hozhat széles gazdasági és politikai hatású döntéseket.
Trump 2025 januári visszatérése óta újraindította a globális kereskedelmi háborút, amely feszültséget keltett a nemzetközi piacokon és elidegenítette több kereskedelmi partnerét. Az elnök az IEEPA-ra hivatkozva nemcsak a kereskedelmi hiányt, hanem a Kínából, Kanadából és Mexikóból érkező kábítószer-csempészetet is nemzetbiztonsági fenyegetésként kezelte, és vámokat vetett ki ezekre az országokra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Legfelsőbb Bíróság döntése hónapokig is eltarthat, de akár új korszakot is nyithat az amerikai végrehajtó hatalom értelmezésében. Amennyiben a bírák Trump ellen döntenek, az elnök valószínűleg más jogi eszközökkel próbálja majd fenntartani a vámokat. Ha viszont a testület az ő oldalára áll, az nemcsak a kereskedelempolitikát, hanem a jövőbeli elnöki hatáskörök kiterjesztését is precedensértékűen befolyásolhatja.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.
Katonai támadásra készül fel Donald Trump: ez a kegyvesztett ország a célpont - senki nem lenne most a helyükben
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.