Részvényrobbanás a K-pop miatt: a piac teljesen megőrült a hír hallatán

Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt a kínai piacon, miután 2016 óta gyakorlatilag tiltólistán volt a dél-koreai szórakoztatóipar, írta a CNBC.

A dél-koreai nemzeti műsorszolgáltató KBS szombaton média-együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Médiacsoporttal (CMG), amely közvetlenül a Kínai Kommunista Párt irányítása alatt áll. A hírre jelentősen emelkedtek a koreai szórakoztatóipari vállalatok részvényei: az SM Entertainment árfolyama 8,11%-kal, a JYP Entertainment 9,39%-kal, míg a YG Entertainment és a Hybe részvényei 4%, illetve 3% körüli emelkedést mutattak.

A KBS közleménye szerint a megállapodás "elősegíti a tartalomcserét nemcsak a hírek és sport területén, hanem a kultúrában is, beleértve a 'Music Bank World Tour' kínai indítását". A Music Bank a KBS zászlóshajó műsora, amely a K-pop előadók új zenei kiadványait mutatja be.

Park Jang-beom, a KBS elnöke kiemelte: "Jelentős áttörést értünk el, amely lehetővé teszi a teljes koreai tartalomipar számára, hogy újra teljes körűen megjelenjen a kínai piacon." Az egyezmény Lee Jae Myung dél-koreai és Hszi Csin-ping kínai elnök APEC-csúcstalálkozón történt találkozója után született, ahol Lee elnök szerint "teljes mértékben helyreálltak a koreai-kínai kapcsolatok".

A K-pop kínai visszatérése fordulópontot jelenthet az iparág számára, miután Kína 2016-ban "puha tilalmat" vezetett be a koreai tartalmakra, válaszul arra, hogy Dél-Korea területén telepítették az amerikai THAAD rakétavédelmi rendszert.

Oh Jiwoo, a CGS International Securities elemzője szerint az SM és a JYP részvényei azért emelkedtek jobban, mert a JYP alapítója, Park Jin-young személyesen találkozott a kínai elnökkel a kínai-dél-koreai csúcstalálkozó állami vacsoráján, míg az SM esetében a vállalat hagyományosan érzékenyebben reagál a Kínával kapcsolatos hírekre, ráadásul második legnagyobb részvényese a kínai technológiai óriás, a Tencent.

A KBS tervei szerint a jövő évi, Sencsenben megrendezendő APEC-csúcstalálkozón szilárdítja meg együttműködését a CMG-vel. A helyi média arról is beszámolt, hogy a partnerség segíthet feléleszteni a "Korea-Kína Dalfesztivált", amelyet 1999 és 2016 között rendeztek meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár kisebb K-pop megjelenések, rajongói találkozók és egyéni fellépések voltak Kínában, nagyobb koncerteket vagy eseményeket nem tartottak a szárazföldi Kínában 2016 óta, a turnék inkább Makaóban vagy Hongkongban álltak meg.

A kínai piac jelentőségét mutatja, hogy a szárazföldi Kína, Hongkong és Tajvan együttesen a K-pop második legnagyobb exportpiacát jelentették 2023-ban a Korea Kreatív Tartalom Ügynökség júliusi jelentése szerint, a dél-koreai zenei export 26,1%-át adva, összesen 319,58 millió dollár értékben. Csak Japán előzte meg 35,1%-os részesedéssel (429,08 millió dollár).

A Koreai Nemzetközi Kulturális Cserealapitvány 2025-ös felmérése szerint Kínában a Dél-Korea iránti kedvező megítélés 73,5%-os, ami magasabb a felmérés átlagánál. A tanulmány azt is megjegyezte, hogy a koreai tartalmak iránti érdeklődés Kínában a korlátozások ellenére sem csökkent.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!