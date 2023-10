Lerohanták Budapest utcáit a Seventeen sztárjai: mit keresnek a k-pop nagyágyúi a magyar fővárosban?

A világhírű, többmilliós rajongótáborral rendelkező együttes tagjai most elárulták, miért vannak a magyar fővárosban.

NEm mindennapi hírességekkel találkozhatott az, aki a napokban Budapest belvárosában járt. Az egyik rendkívül népszerű, hazánkban is komoly rajongótáborral bíró koreai popcsapat, a Seventenn ugyanis itt forgatta egyik új videoklipjét, mely a napokban megjelenő új lemez egyik dala mellé érkezik majd.

A tizenhárom tagú csapat egyik tagja, Dino, amint láthatjuk, kimondottan élvezte a magyar főváros légkörét, nem okozott neki sokkot az a kulturális különbség, ami Szöulból érkezve elsőre azért furcsának tűnhetett.

A banda tagjai a TeenVogue-nak adott interjúban kiemelték, mennyire örültek a budapesti lehetőségnek, és az egész munka vidáman zajlott. Biztosak lehetünk abban is, hogy ha összefutottak pár rajongójukkal, akkor érezték azt is, hogy még ilyen messze a hazájuktól is vannak fanatikus követőik.