Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Nem is EU tag, mégis leválik az orosz olajról - de meddig állnak ellen a magyarok?
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására, ami jelentős változást jelez az ország energiabeszerzési stratégiájában - jelentette a Reuters.
Törökország legnagyobb olajfinomítói fokozatosan növelik a nem orosz forrásból származó olajvásárlásaikat az Oroszországgal szemben bevezetett legújabb nyugati szankciók következtében, közölték a Reutersnek nyilatkozó források.
Az azeri SOCAR tulajdonában lévő STAR finomító decemberi szállításra négy rakomány nyersolajat vásárolt Irakból, Kazahsztánból és más nem orosz termelőktől. Ez napi 77000-129000 hordónyi nem orosz beszerzést jelent, ami jelentős változás, hiszen októberben és szeptemberben a finomító szinte kizárólag orosz nyersolajat használt, napi mintegy 210000 hordó mennyiségben.
A négy rakomány egyike kazah KEBCO szállítmány, amely minőségében hasonló az orosz Urals nyersolajhoz, de Kazahsztánból származik. A STAR finomító idén mindössze egy másik kazah szállítmányt importált, 2024-ben pedig egyet sem.
A másik jelentős török finomító, a Tupras szintén növeli a nem orosz, de az Uralshoz hasonló minőségű olajfajták - például iraki olaj - beszerzését. A vállalat várhatóan hamarosan teljesen megszünteti az orosz nyersolaj-importot az egyik üzemében, hogy fenntarthassa az üzemanyag-exportot Európába az EU közelgő szankciói ellenére is. A másik finomítójában azonban továbbra is feldolgozna orosz nyersolajat.
A Tupras már idén is diverzifikálta nyersolaj-beszerzéseit: megvásárolta első rakományát Brazíliából, és jelenleg várja második angolai szállítmányát, amely november elején érkezik.
A Kpler adatai szerint Törökország január és október között napi 669000 hordó nyersolajat importált, amelynek 47%-a, vagyis napi 317000 hordó származott Oroszországból. Ez az arány az előző év azonos időszakában 580000 hordó teljes importból 333000 hordó orosz olaj volt.
