Férfi a benzinkútnál
Autó

Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?

Pénzcentrum
2025. október 31. 08:44

Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt. A javaslat létrehozná a „készenléti benzinkutak” rendszerét, amely válság idején garantálná az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek számára. A módosítás 2026-tól léphet hatályba, és összhangban van az uniós energiaellátási előírásokkal.

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely átfogóan szabályozná a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetek kezelését, valamint egyszerűsítené a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt. A javaslat részeként létrejönne a „készenléti benzinkutak” rendszere, amely válság idején is biztosítaná az üzemanyag-ellátást a kritikus fontosságú szervek és szolgáltatások számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet szerint a kormány rendeletben határozná meg a készenléti töltőállomások listáját, azok kijelölésének feltételeit és működtetésük rendjét. Ezek a kutak legfeljebb 14 napra aktiválhatók, és az energiaügyi miniszter szabályozhatja, kik jogosultak ott üzemanyagot vételezni, milyen időtartamra és mely vármegyékben rendelhető el a működésük. A készenléti töltőállomások használatát a kormány energetikai válsághelyzet vagy összehangolt védelmi tevékenység esetén rendelheti el, rögzítve az ellátási sorrendet. A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti, kizárólag a kőolajpiac szereplőire vonatkozik.

Kapcsolódó cikkeink:

A tervezet módosítja a biztonsági kőolajkészletekről szóló 2013. évi XXIII. törvényt is. Meghatározza, mi minősül nemzetközi döntésnek a biztonsági készletek felszabadításáról, mi tekinthető súlyos ellátási zavarnak, valamint kik tartoznak az ország működését biztosító szervezetek és felhasználók körébe. A javaslat rögzíti a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet fogalmát is: ilyen helyzet akkor áll fenn, ha a behozatal a belföldi fogyasztáshoz képest legalább 7 százalékkal visszaesik, és a hazai igények csak a biztonsági készletek felhasználásával elégíthetők ki. Válsághelyzetnek számít továbbá, ha az Európai Unió vagy a Nemzetközi Energiaügynökség válságintézkedéseket, például készletfelszabadítást rendel el.

Fontos kitétel, hogy az olaj és olajtermékek ármozgása önmagában nem minősül válsághelyzetnek. A módosítás felhatalmazza a kormányt arra, hogy megalkossa az ország működését biztosító felhasználók ellátásbiztonságára vonatkozó részletes szabályokat. A törvény 2026. január 1-jén léphetne hatályba, és egyúttal biztosítja az uniós, a tagállamok minimális kőolaj- és kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelvnek való megfelelést.
Címlapkép: Getty Images
