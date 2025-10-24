A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is
A Microsoft figyelmezteti a Windows felhasználókat, hogy a támogatás nélküli rendszerek komoly biztonsági kockázatot jelentenek, különösen most, hogy a Windows 10 elérte életciklusának végét, és mintegy 400 millió számítógép vált potenciálisan sebezhetővé - írja a Forbes.
A Microsoft újabb figyelmeztetést adott ki, amelyben a támogatás nélküli rendszerek rejtett veszélyeire hívja fel a figyelmet. A vállalat szerint a Windows 10 támogatásának megszűnésével a felhasználók gyakorlatilag "nyitva hagyják az ajtót a hackereknek", ha nem frissítenek vagy nem iratkoznak fel az Extended Security Update (ESU) programra.
A figyelmeztetés elsősorban a vállalati felhasználóknak szól, kiemelve, hogy a modern kibertámadások gyakran a gyenge pontokat keresik: elavult operációs rendszereket, régi infrastruktúrát és támogatás nélküli végpontokat. A támadók nem a legerősebb védelmet próbálják áttörni, hanem a nyitva hagyott "ablakokat" keresik.
A helyzet példa nélküli, hiszen soha nem esett ki ennyi végpont a támogatásból egyetlen napon. "A Windows 10 támogatásának végével a támadók már tudják, hogy sok vállalkozás le fog maradni. Minden hónapnyi késlekedés kiszámítható előnyt ad nekik: védtelen rendszerek hálózatát, amelyek kritikus üzleti folyamatokat futtatnak" – figyelmeztet a Microsoft.
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük. Ha egy számítógép nyitott a támadásokra, az azon tárolt adatok és hitelesítő adatok is veszélyben vannak, amelyek közül néhány vállalati rendszerekhez is hozzáférést biztosíthat.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Microsoft szerint "a támogatás nélküli rendszerek talán csak kisebb technikai hibáknak tűnhetnek, de gyorsan vállalati szintű kockázatokká növekednek. Minél tovább maradnak használatban, annál nagyobb vakfoltot jelentenek a végpontok biztonságában, a megfelelőségben és az általános adatbiztonságban."
A vállalat természetesen a Windows 11 Copilot PC-ket ajánlja, amelyek "még tovább fokozzák a védelmet a helyi AI-munkaterhelések végrehajtására szolgáló erőteljes architektúrával", de a lényeg az, hogy aki teheti, frissítsen Windows 11-re.
A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 fájlkezelőjében az új funkciót.
Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Október 14-től új formátumú számlaértesítő e-mailt kapnak a Yettel e-számlás ügyfelei, a cél az átláthatóbb és könnyebb használat.
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét.
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.