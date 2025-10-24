Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is

A Microsoft figyelmezteti a Windows felhasználókat, hogy a támogatás nélküli rendszerek komoly biztonsági kockázatot jelentenek, különösen most, hogy a Windows 10 elérte életciklusának végét, és mintegy 400 millió számítógép vált potenciálisan sebezhetővé - írja a Forbes.

A Microsoft újabb figyelmeztetést adott ki, amelyben a támogatás nélküli rendszerek rejtett veszélyeire hívja fel a figyelmet. A vállalat szerint a Windows 10 támogatásának megszűnésével a felhasználók gyakorlatilag "nyitva hagyják az ajtót a hackereknek", ha nem frissítenek vagy nem iratkoznak fel az Extended Security Update (ESU) programra.

A figyelmeztetés elsősorban a vállalati felhasználóknak szól, kiemelve, hogy a modern kibertámadások gyakran a gyenge pontokat keresik: elavult operációs rendszereket, régi infrastruktúrát és támogatás nélküli végpontokat. A támadók nem a legerősebb védelmet próbálják áttörni, hanem a nyitva hagyott "ablakokat" keresik.

A helyzet példa nélküli, hiszen soha nem esett ki ennyi végpont a támogatásból egyetlen napon. "A Windows 10 támogatásának végével a támadók már tudják, hogy sok vállalkozás le fog maradni. Minden hónapnyi késlekedés kiszámítható előnyt ad nekik: védtelen rendszerek hálózatát, amelyek kritikus üzleti folyamatokat futtatnak" – figyelmeztet a Microsoft.

Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük. Ha egy számítógép nyitott a támadásokra, az azon tárolt adatok és hitelesítő adatok is veszélyben vannak, amelyek közül néhány vállalati rendszerekhez is hozzáférést biztosíthat.

A Microsoft szerint "a támogatás nélküli rendszerek talán csak kisebb technikai hibáknak tűnhetnek, de gyorsan vállalati szintű kockázatokká növekednek. Minél tovább maradnak használatban, annál nagyobb vakfoltot jelentenek a végpontok biztonságában, a megfelelőségben és az általános adatbiztonságban."

A vállalat természetesen a Windows 11 Copilot PC-ket ajánlja, amelyek "még tovább fokozzák a védelmet a helyi AI-munkaterhelések végrehajtására szolgáló erőteljes architektúrával", de a lényeg az, hogy aki teheti, frissítsen Windows 11-re.