Hence the river is detached from Lake Victoria forming small waterfalls.
Világ

Újabb katasztrófa Afrikában: kigyulladt egy hajó a Níluson, magyar érintettek is vannak

Pénzcentrum
2025. október 29. 18:30

Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett. Szijjártó Péter külügyminiszter közlése szerint minden magyar utas biztonságban van, személyi sérülés nem történt.

A kenyai repülőgépkatasztrófa után újabb súlyos baleset történt Afrikában, ezúttal a Nílus folyón. Az esetnek, az előzőhöz hasonlóan, ugyancsak több magyar érintettje is van. A Twitterre posztolt videón is megtekinthető a tragédia:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Luxor és Edfu között közlekedő turistahajón összesen mintegy 220 ember utazott, köztük 16 magyar állampolgár. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a konzuli ügyeletre érkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal kapcsolatba léptek az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

"Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett" - közölte Szijjártó Péter. Az utasokat kizárólag anyagi veszteség érte, úti okmányaik megsemmisültek, ezek pótlása már folyamatban van.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Egypt Independent egyiptomi lap beszámolója szerint a tűz a szállodahajó konyhájában keletkezett, de mind a 220 utast időben sikerült evakuálni. A kiürítés után a lángok teljesen elborították az úszó szállodát.

A magyar csoport tagjainak hazautazását már szervezi az utazási iroda. A jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, onnan repülővel Kairóba, majd Magyarországra. A magyar diplomáciai képviselet folyamatosan kapcsolatban áll az érintettekkel, és minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #hajó #egyiptom #tűz #külügyminisztérium #magyarok #világ #külföldiek #tűzeset #turisták #szíjjártó péter #evakuálás

