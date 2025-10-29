Újabb katasztrófa Afrikában: kigyulladt egy hajó a Níluson, magyar érintettek is vannak

Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett. Szijjártó Péter külügyminiszter közlése szerint minden magyar utas biztonságban van, személyi sérülés nem történt.

A kenyai repülőgépkatasztrófa után újabb súlyos baleset történt Afrikában, ezúttal a Nílus folyón. Az esetnek, az előzőhöz hasonlóan, ugyancsak több magyar érintettje is van. A Twitterre posztolt videón is megtekinthető a tragédia:

🚨‼️A massive fire broke out on a Nile River cruise ship in Upper Egypt carrying 220 tourists - all of whom were rescued. pic.twitter.com/iOQl8GNl30 — Middle East in English (@Arabiaworld24) October 29, 2025

A Luxor és Edfu között közlekedő turistahajón összesen mintegy 220 ember utazott, köztük 16 magyar állampolgár. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a konzuli ügyeletre érkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal kapcsolatba léptek az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

"Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett" - közölte Szijjártó Péter. Az utasokat kizárólag anyagi veszteség érte, úti okmányaik megsemmisültek, ezek pótlása már folyamatban van.

Az Egypt Independent egyiptomi lap beszámolója szerint a tűz a szállodahajó konyhájában keletkezett, de mind a 220 utast időben sikerült evakuálni. A kiürítés után a lángok teljesen elborították az úszó szállodát.

A magyar csoport tagjainak hazautazását már szervezi az utazási iroda. A jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, onnan repülővel Kairóba, majd Magyarországra. A magyar diplomáciai képviselet folyamatosan kapcsolatban áll az érintettekkel, és minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.