A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Újabb katasztrófa Afrikában: kigyulladt egy hajó a Níluson, magyar érintettek is vannak
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett. Szijjártó Péter külügyminiszter közlése szerint minden magyar utas biztonságban van, személyi sérülés nem történt.
A kenyai repülőgépkatasztrófa után újabb súlyos baleset történt Afrikában, ezúttal a Nílus folyón. Az esetnek, az előzőhöz hasonlóan, ugyancsak több magyar érintettje is van. A Twitterre posztolt videón is megtekinthető a tragédia:
🚨‼️A massive fire broke out on a Nile River cruise ship in Upper Egypt carrying 220 tourists - all of whom were rescued. pic.twitter.com/iOQl8GNl30— Middle East in English (@Arabiaworld24) October 29, 2025
A Luxor és Edfu között közlekedő turistahajón összesen mintegy 220 ember utazott, köztük 16 magyar állampolgár. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a konzuli ügyeletre érkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal kapcsolatba léptek az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.
"Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett" - közölte Szijjártó Péter. Az utasokat kizárólag anyagi veszteség érte, úti okmányaik megsemmisültek, ezek pótlása már folyamatban van.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Egypt Independent egyiptomi lap beszámolója szerint a tűz a szállodahajó konyhájában keletkezett, de mind a 220 utast időben sikerült evakuálni. A kiürítés után a lángok teljesen elborították az úszó szállodát.
A magyar csoport tagjainak hazautazását már szervezi az utazási iroda. A jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, onnan repülővel Kairóba, majd Magyarországra. A magyar diplomáciai képviselet folyamatosan kapcsolatban áll az érintettekkel, és minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.