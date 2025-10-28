Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról

Tragikus repülőgép-szerencsétlenség történt Kenyában, ahol egy turistákat szállító Cessna Caravan típusú repülőgép zuhant le röviddel a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.

A Mombasa Air Safari légitársaság járata az ukundai Diani repülőtérről indult a népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, azonban a felszállást követően nem sokkal, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre található erdős területen lezuhant és kigyulladt - szúrta ki a Telex.

John Cleave, a Mombasa Air Safari elnöke az előzetes információkra hivatkozva megerősítette, hogy a balesetnek nincsenek túlélői.

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közleménye szerint a repülőgép mindössze néhány perccel a felszállás után csapódott a földnek, majd lángba borult. A hatóságok a helyszínen már csak a kiégett roncsokat találták. Szemtanúk beszámolói alapján a baleset helyszínén hatalmas robbanás volt hallható.

A tragédia okainak feltárására a kenyai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.