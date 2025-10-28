Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
Tragikus repülőgép-szerencsétlenség történt Kenyában, ahol egy turistákat szállító Cessna Caravan típusú repülőgép zuhant le röviddel a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
A Mombasa Air Safari légitársaság járata az ukundai Diani repülőtérről indult a népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, azonban a felszállást követően nem sokkal, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre található erdős területen lezuhant és kigyulladt - szúrta ki a Telex.
John Cleave, a Mombasa Air Safari elnöke az előzetes információkra hivatkozva megerősítette, hogy a balesetnek nincsenek túlélői.
A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közleménye szerint a repülőgép mindössze néhány perccel a felszállás után csapódott a földnek, majd lángba borult. A hatóságok a helyszínen már csak a kiégett roncsokat találták. Szemtanúk beszámolói alapján a baleset helyszínén hatalmas robbanás volt hallható.
A tragédia okainak feltárására a kenyai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
