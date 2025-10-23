Te is WizzAir járatokkal utazol külföldre? Komoly bejelentést tett a cég, ez sokakat érinthet

A Wizz Air mintegy 100 Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról tárgyal, hogy lassítsa a befektetőket is aggasztó gyors növekedési ütemét - írja a Bloomberg.

A Bloomberg forrásai szerint a fapados légitársaság a 2030-ig esedékes szállítások jelentős részét a következő évtizedre tolná át. A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik. A Wizz Air szeptember végén 281 darab A321neo gépre rendelkezett érvényes megrendeléssel az Airbus nyilvántartása szerint.

A légitársaság és az Airbus képviselői nem kommentálták az értesülést. Egy októberi befektetői prezentáció már jelezte, hogy a társaság két évvel későbbre, 2032-re tolta ki az 500 gépes flottacélt, és 2027-ben akár 50 gép átvételét is elhalaszthatja.

Alexander Paterson, a Peel Hunt elemzője szerint 90-100 gép halasztása a tervezett 14 százalék helyett nagyjából 10 százalékra lassíthatja a kapacitásnövekedést.

A tárgyalások idején a Wizz Air egyéb területeken is visszafogja terjeszkedését és szigorítja költségkontrollját. A társaságot nehéz helyzetbe hozták a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái, amelyek miatt több gépét átmenetileg ki kellett vonnia a forgalomból. Szeptemberben bezárta abu-dzabi leányvállalatát, és bécsi bázisának bezárását is bejelentette.

A Wizz Air részvényárfolyama az idei évben mintegy 21 százalékkal esett.