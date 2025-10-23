Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Te is WizzAir járatokkal utazol külföldre? Komoly bejelentést tett a cég, ez sokakat érinthet
A Wizz Air mintegy 100 Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról tárgyal, hogy lassítsa a befektetőket is aggasztó gyors növekedési ütemét - írja a Bloomberg.
A Bloomberg forrásai szerint a fapados légitársaság a 2030-ig esedékes szállítások jelentős részét a következő évtizedre tolná át. A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik. A Wizz Air szeptember végén 281 darab A321neo gépre rendelkezett érvényes megrendeléssel az Airbus nyilvántartása szerint.
A légitársaság és az Airbus képviselői nem kommentálták az értesülést. Egy októberi befektetői prezentáció már jelezte, hogy a társaság két évvel későbbre, 2032-re tolta ki az 500 gépes flottacélt, és 2027-ben akár 50 gép átvételét is elhalaszthatja.
Alexander Paterson, a Peel Hunt elemzője szerint 90-100 gép halasztása a tervezett 14 százalék helyett nagyjából 10 százalékra lassíthatja a kapacitásnövekedést.
A tárgyalások idején a Wizz Air egyéb területeken is visszafogja terjeszkedését és szigorítja költségkontrollját. A társaságot nehéz helyzetbe hozták a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái, amelyek miatt több gépét átmenetileg ki kellett vonnia a forgalomból. Szeptemberben bezárta abu-dzabi leányvállalatát, és bécsi bázisának bezárását is bejelentette.
A Wizz Air részvényárfolyama az idei évben mintegy 21 százalékkal esett.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
