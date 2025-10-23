2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
16 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2022. március 14.: A Budapest Airport légiforgalmi irányító tornyának látványa a drámai naplementével és a Wizzair repülőgépeivel a kifutópályán.
Utazás

Te is WizzAir járatokkal utazol külföldre? Komoly bejelentést tett a cég, ez sokakat érinthet

Pénzcentrum
2025. október 23. 19:00

A Wizz Air mintegy 100 Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról tárgyal, hogy lassítsa a befektetőket is aggasztó gyors növekedési ütemét - írja a Bloomberg.

A Bloomberg forrásai szerint a fapados légitársaság a 2030-ig esedékes szállítások jelentős részét a következő évtizedre tolná át. A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik. A Wizz Air szeptember végén 281 darab A321neo gépre rendelkezett érvényes megrendeléssel az Airbus nyilvántartása szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaság és az Airbus képviselői nem kommentálták az értesülést. Egy októberi befektetői prezentáció már jelezte, hogy a társaság két évvel későbbre, 2032-re tolta ki az 500 gépes flottacélt, és 2027-ben akár 50 gép átvételét is elhalaszthatja.

Alexander Paterson, a Peel Hunt elemzője szerint 90-100 gép halasztása a tervezett 14 százalék helyett nagyjából 10 százalékra lassíthatja a kapacitásnövekedést.

A tárgyalások idején a Wizz Air egyéb területeken is visszafogja terjeszkedését és szigorítja költségkontrollját. A társaságot nehéz helyzetbe hozták a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái, amelyek miatt több gépét átmenetileg ki kellett vonnia a forgalomból. Szeptemberben bezárta abu-dzabi leányvállalatát, és bécsi bázisának bezárását is bejelentette.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Wizz Air részvényárfolyama az idei évben mintegy 21 százalékkal esett.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #légitársaság #wizzair #részvény #repülőgép #járat #részvényárfolyam #légiforgalom

