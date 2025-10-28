Hihetetlen, ki jelöli Donald Trumpot Nobel-díjra: új megállapodást kötött az amerikai elnök

Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá. A két ország között az „új aranykor” kezdetét hirdető dokumentum többek között azt rögzíti, hogy az USA a korábban bejelentett 25 százalékról 15 százalékra csökkenti az autóipart is magába foglaló japán import vámját.

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol – többek között az autó-, repülőgép-, mezőgazdasági és energiaipari területeken. Emellett aláírtak egy keretmegállapodást a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról is, amely a két ország közötti technológiai és nyersanyag-biztonsági együttműködést erősíti.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt bejelentette, hogy Takaicsi Szanaé jelölni fogja Trumpot a Nobel‑békedíjra.

Trump hétfőn érkezett Tokióba, ahol fogadta őt a japán császár is. Előzőleg Malajziában járt, majd szerdán továbbutazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra.