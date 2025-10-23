Durván visszafelé sültek el Trump vámjai: teljesen lenullázódott a korábbi amerikai csúcsrészvény

Az amerikai exportkorlátozások miatt az Nvidia kínai piaci részesedése 95 százalékról nullára zuhant, ami Jensen Huang vezérigazgató szerint végül az Egyesült Államoknak árthat.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Citadel Securitiesnek adott interjújában figyelmeztetett, hogy az amerikai technológiai exportkorlátozások visszaüthetnek. Véleménye szerint ami Kínának árt, az gyakran az Egyesült Államoknak is káros lehet, esetenként még nagyobb mértékben.

A Fortune beszámolója szerint az Nvidia processzorai kulcsfontosságúvá váltak a mesterséges intelligencia versenyben, és az amerikai-kínai kereskedelmi háború politikai alkudozásainak tárgyává lettek.

Huang hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a világ amerikai tudásra támaszkodna, ugyanakkor rámutatott, hogy a globális AI-kutatók közel fele Kínában dolgozik. "Nagy hiba lenne, ha ezek a kutatók nem amerikai technológián alapuló AI-t fejlesztenének" – fogalmazott.

A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban, ahol az Nvidia piaci részesedése drámaian, 95 százalékról nullára csökkent. "Nem tudom azt elképzelni, hogy bármely döntéshozó jó ötletnek tartaná, hogy emiatt Amerika elvesztette az egyik legnagyobb piacot a világon" – jelentette ki.

Bár Huang nem nevezte meg konkrétan, de a Biden-kormányzat 2022-ben olyan korlátozásokat vezetett be, amelyek megtiltják az Nvidia legfejlettebb chipjeinek Kínába történő exportálását. Ez arra kényszerítette a vállalatot, hogy az új szabályozásnak megfelelő, módosított chipeket fejlesszen.