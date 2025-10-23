2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Galati, Románia - 2016. november 20: Professzionális videokártya az NVIDIA-tól - Nvidia Quadro K1200 egy nagy teljesítményű munkaállomásról, elszigetelve fehér színben.
Gazdaság

Durván visszafelé sültek el Trump vámjai: teljesen lenullázódott a korábbi amerikai csúcsrészvény

Pénzcentrum
2025. október 23. 17:26

Az amerikai exportkorlátozások miatt az Nvidia kínai piaci részesedése 95 százalékról nullára zuhant, ami Jensen Huang vezérigazgató szerint végül az Egyesült Államoknak árthat.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Citadel Securitiesnek adott interjújában figyelmeztetett, hogy az amerikai technológiai exportkorlátozások visszaüthetnek. Véleménye szerint ami Kínának árt, az gyakran az Egyesült Államoknak is káros lehet, esetenként még nagyobb mértékben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fortune beszámolója szerint az Nvidia processzorai kulcsfontosságúvá váltak a mesterséges intelligencia versenyben, és az amerikai-kínai kereskedelmi háború politikai alkudozásainak tárgyává lettek.

Huang hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a világ amerikai tudásra támaszkodna, ugyanakkor rámutatott, hogy a globális AI-kutatók közel fele Kínában dolgozik. "Nagy hiba lenne, ha ezek a kutatók nem amerikai technológián alapuló AI-t fejlesztenének" – fogalmazott.

A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban, ahol az Nvidia piaci részesedése drámaian, 95 százalékról nullára csökkent. "Nem tudom azt elképzelni, hogy bármely döntéshozó jó ötletnek tartaná, hogy emiatt Amerika elvesztette az egyik legnagyobb piacot a világon" – jelentette ki.

Bár Huang nem nevezte meg konkrétan, de a Biden-kormányzat 2022-ben olyan korlátozásokat vezetett be, amelyek megtiltják az Nvidia legfejlettebb chipjeinek Kínába történő exportálását. Ez arra kényszerítette a vállalatot, hogy az új szabályozásnak megfelelő, módosított chipeket fejlesszen.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #vám #technológia #donald trump #kína #mesterséges intelligencia #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #chip #nvidia #vámháború

Pénzcentrum  |  2025. október 23. 16:00
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 15:15
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Agrárszektor  |  2025. október 23. 15:58
Közeleg a vihar: így mossa el a brutális eső Magyarországot