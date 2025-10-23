Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Durván visszafelé sültek el Trump vámjai: teljesen lenullázódott a korábbi amerikai csúcsrészvény
Az amerikai exportkorlátozások miatt az Nvidia kínai piaci részesedése 95 százalékról nullára zuhant, ami Jensen Huang vezérigazgató szerint végül az Egyesült Államoknak árthat.
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Citadel Securitiesnek adott interjújában figyelmeztetett, hogy az amerikai technológiai exportkorlátozások visszaüthetnek. Véleménye szerint ami Kínának árt, az gyakran az Egyesült Államoknak is káros lehet, esetenként még nagyobb mértékben.
A Fortune beszámolója szerint az Nvidia processzorai kulcsfontosságúvá váltak a mesterséges intelligencia versenyben, és az amerikai-kínai kereskedelmi háború politikai alkudozásainak tárgyává lettek.
Huang hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a világ amerikai tudásra támaszkodna, ugyanakkor rámutatott, hogy a globális AI-kutatók közel fele Kínában dolgozik. "Nagy hiba lenne, ha ezek a kutatók nem amerikai technológián alapuló AI-t fejlesztenének" – fogalmazott.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban, ahol az Nvidia piaci részesedése drámaian, 95 százalékról nullára csökkent. "Nem tudom azt elképzelni, hogy bármely döntéshozó jó ötletnek tartaná, hogy emiatt Amerika elvesztette az egyik legnagyobb piacot a világon" – jelentette ki.
Bár Huang nem nevezte meg konkrétan, de a Biden-kormányzat 2022-ben olyan korlátozásokat vezetett be, amelyek megtiltják az Nvidia legfejlettebb chipjeinek Kínába történő exportálását. Ez arra kényszerítette a vállalatot, hogy az új szabályozásnak megfelelő, módosított chipeket fejlesszen.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
