Rome, 2024. március 10.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök beszél támogatóihoz a Georgia állambeli Rome-ban rendezett kampányeseményen 2024. március 9-én. Georgia államban március 12-én re
Világ

Trump elszólta magát a 2028-as terveiről – ez sokakat meg fog lepni

Pénzcentrum
2025. október 27. 13:47

Donald Trump kizárta, hogy 2028-ban alelnökjelöltként induljon, bár ez lehetőséget adhatna számára egy újabb kormányzati ciklusra, írta a Reuters.

Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon, amit egyes támogatói javasoltak, hogy így kerülje meg a két elnöki ciklusra vonatkozó alkotmányos korlátozást.

"Megengednék, de nem tenném meg. Túl ravasz húzás lenne" - jelentette ki Trump. "Kizárom ezt a lehetőséget, mert túl ravasz lenne. Az emberek nem szeretnék, és nem lenne helyes."

Az amerikai alkotmány 22. kiegészítése szerint senki sem választható meg harmadszor az Egyesült Államok elnökének. Egyes támogatók azt javasolták, hogy Trump alelnökként indulhatna, majd az elnök lemondása esetén átvehetné a hivatalt, bár jogi szakértők vitatják ennek alkotmányosságát.

A harmadik ciklusra vonatkozó kérdésre Trump azt válaszolta: "Szívesen megtenném. Most vannak a legjobb számaim." Amikor egy újságíró rákérdezett, hogy nem zárja-e ki a harmadik ciklust, az elnök visszakérdezett: "Nem zárom ki? Ezt neked kell megmondanod."

Trump dicsérően nyilatkozott JD Vance alelnökről és Marco Rubio külügyminiszterről is, megjegyezve: "Ha valaha csapatot alkotnának, megállíthatatlanok lennének. Tényleg így gondolom."

Címlapi kép: Erik S. Lesser, MTI/MTVA
#amerika #világ #donald trump #politika #elnök #elnökválasztás #amerikai egyesült államok #alkotmány #amerikai választások #washington

