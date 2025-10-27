2025. október 27. hétfő Szabina
11 °C Budapest
Állókép a kaliforniai Kern megyében egy olajmezőn dolgozó olajpumpa-emelőkről egy tavaszi naplementében.
Világ

Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást

Pénzcentrum
2025. október 27. 08:44

Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére. Közben Washington új szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Oroszországot pedig tűzszünetre szólította fel.

Az Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok – köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia –, amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, olyan stratégiát dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amely fokozatosan függetleníti őket az orosz energiahordozóktól – közölte Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyarországról szólva Whitaker megjegyezte: ellentétben a szomszédos országokkal, Budapest „eddig semmilyen tervet nem készített, és nem is tett konkrét lépéseket” ebben az irányban. Hozzátette ugyanakkor, hogy Washington továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal és olyan partnereivel, például Horvátországgal, „akik segíthetnek a leválás folyamatában”.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Államok szerdán szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajipari vállalattal, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter indoklása szerint a lépésre azért volt szükség, mert Moszkva továbbra sem tanúsít valódi elkötelezettséget a békefolyamat iránt. Felszólította Oroszországot, hogy „hagyjon fel a gyilkolással”, és azonnali tűzszünetet hirdessen. Whitaker szerint jelenleg Donald Trump kezében van „az összes ütőkártya”, míg Oroszország gyengülő pozícióban van. „Be kellene fejezniük a háborút és az öldöklést – nem nyernek területeket, hétről hétre veszteségeket szenvednek Ukrajnával szemben” – fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
