Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást

Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére. Közben Washington új szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Oroszországot pedig tűzszünetre szólította fel.
Az Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok – köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia –, amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, olyan stratégiát dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amely fokozatosan függetleníti őket az orosz energiahordozóktól – közölte Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban.
Magyarországról szólva Whitaker megjegyezte: ellentétben a szomszédos országokkal, Budapest „eddig semmilyen tervet nem készített, és nem is tett konkrét lépéseket” ebben az irányban. Hozzátette ugyanakkor, hogy Washington továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal és olyan partnereivel, például Horvátországgal, „akik segíthetnek a leválás folyamatában”.
Az Egyesült Államok szerdán szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajipari vállalattal, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter indoklása szerint a lépésre azért volt szükség, mert Moszkva továbbra sem tanúsít valódi elkötelezettséget a békefolyamat iránt. Felszólította Oroszországot, hogy „hagyjon fel a gyilkolással”, és azonnali tűzszünetet hirdessen. Whitaker szerint jelenleg Donald Trump kezében van „az összes ütőkártya”, míg Oroszország gyengülő pozícióban van. „Be kellene fejezniük a háborút és az öldöklést – nem nyernek területeket, hétről hétre veszteségeket szenvednek Ukrajnával szemben” – fogalmazott.
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
