2025. október 21.
10 °C Budapest
Börtönépület szögesdrót kerítéssel
Világ

Ezt nézd meg! Ilyen luxusbörtönbe kerülnek a nagypályás csaló politikusok - most ez tényleg büntetés?

Pénzcentrum
2025. október 21. 09:29

Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én megkezdi börtönbüntetését, miután szeptemberben bűnösnek találták egy összeesküvési ügyben, amelyben líbiai pénzekkel finanszírozta 2007-es elnökválasztási kampányát - írja a CNN.

A párizsi bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte Sarkozyt, aki várhatóan a La Santé börtönkomplexumban, Párizs egyetlen börtönében fog raboskodni. Az egykori államfő fellebbezni kíván az ítélet ellen, de addig is valószínűleg magánzárkában, az úgynevezett "VIP-szárnyban" helyezik el.

A VIP-szárny olyan fogvatartottak számára van fenntartva, akiket nem tanácsos a börtön általános populációjába helyezni, általában a saját biztonságuk érdekében. Ide kerülhetnek politikusok, volt rendőrök, szélsőjobboldali szervezetek tagjai vagy iszlamista terrorizmushoz köthető személyek.

Sarkozy a büntetés kihirdetése után dühösen reagált: "Ha mindenáron azt akarják, hogy börtönben aludjak, börtönben fogok aludni. De emelt fővel. Ártatlan vagyok. Ez az igazságtalanság botrány" – mondta.

A 2019-ben felújított börtön VIP-szárnyában 18 azonos méretű, kilenc négyzetméteres cella található. Ezek mindegyike főzőlappal, hűtőszekrénnyel, televízióval, zuhanyzóval és WC-vel, valamint vezetékes telefonnal van felszerelve. A volt fogvatartottak szerint azonban a legnagyobb problémát a folyamatos zaj jelenti.

Bár a volt elnök fellebbezni kíván az ítélet ellen, a szabadság távolinak tűnhet számára az első börtönben töltött éjszakán. Ahogy Patrick Balkany (Levallois-Peret egykori polgármestere, aki adócsalás miatt töltött időt a La Santé-ban) fogalmazott: "Azt tudod, mikor mész be. Azt nem, mikor jössz ki."
Címlapkép: Getty Images
