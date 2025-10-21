Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy: öt évig ki se jöhet, ezért csukták le

Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került - tudósított a CNN.

Sarkozy kedden reggel érkezett meg a párizsi La Santé börtönkomplexumba, miután otthonától távozva még integetett támogatóinak. Autóját rendőrmotorok és járművek kísérték a déli Párizsban található büntetés-végrehajtási intézetbe.

A volt elnököt a múlt hónapban ítélték öt év börtönbüntetésre bűnszövetkezetben való részvétel miatt. Az ügy hátterében az áll, hogy 2007-es elnökválasztási kampányát líbiai forrásokból finanszírozta diplomáciai szívességek fejében.

Bár Sarkozy fellebbezni kíván az ítélet ellen, addig is várhatóan magánzárkában vagy a börtön úgynevezett "VIP-szárnyában" helyezik el. Ez a részleg általában olyan fogvatartottak számára van fenntartva, akiket biztonsági okokból nem célszerű a börtön általános populációjában elhelyezni.

A börtönbe vonulása előtt közzétett nyilatkozatában Sarkozy hangsúlyozta, hogy "ártatlan ember". Kijelentette: "Nem egy volt köztársasági elnököt zárnak be ma reggel, hanem egy ártatlan embert". Hozzátette, hogy továbbra is "tiltakozni fog e bírósági botrány ellen", de nem kér sajnálatot, mert felesége és gyermekei mellette állnak, "barátai pedig számtalanok".

A 2012-ben hivatalából távozott volt elnök kedden reggel azt is elmondta, hogy "mély szomorúságot érez Franciaország miatt, amely megalázva érzi magát egy olyan bosszú kifejezése által, amely a gyűlöletet példátlan szintre emelte".