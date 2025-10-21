Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy: öt évig ki se jöhet, ezért csukták le
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került - tudósított a CNN.
Sarkozy kedden reggel érkezett meg a párizsi La Santé börtönkomplexumba, miután otthonától távozva még integetett támogatóinak. Autóját rendőrmotorok és járművek kísérték a déli Párizsban található büntetés-végrehajtási intézetbe.
A volt elnököt a múlt hónapban ítélték öt év börtönbüntetésre bűnszövetkezetben való részvétel miatt. Az ügy hátterében az áll, hogy 2007-es elnökválasztási kampányát líbiai forrásokból finanszírozta diplomáciai szívességek fejében.
Bár Sarkozy fellebbezni kíván az ítélet ellen, addig is várhatóan magánzárkában vagy a börtön úgynevezett "VIP-szárnyában" helyezik el. Ez a részleg általában olyan fogvatartottak számára van fenntartva, akiket biztonsági okokból nem célszerű a börtön általános populációjában elhelyezni.
A börtönbe vonulása előtt közzétett nyilatkozatában Sarkozy hangsúlyozta, hogy "ártatlan ember". Kijelentette: "Nem egy volt köztársasági elnököt zárnak be ma reggel, hanem egy ártatlan embert". Hozzátette, hogy továbbra is "tiltakozni fog e bírósági botrány ellen", de nem kér sajnálatot, mert felesége és gyermekei mellette állnak, "barátai pedig számtalanok".
A 2012-ben hivatalából távozott volt elnök kedden reggel azt is elmondta, hogy "mély szomorúságot érez Franciaország miatt, amely megalázva érzi magát egy olyan bosszú kifejezése által, amely a gyűlöletet példátlan szintre emelte".
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
