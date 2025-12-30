Tragédia az osztrák hegyekben: lavina sodort el egy magyar túrázót

Halálos lavinabaleset történt Ausztriában: egy magyar férfit sodort el a lavina az egyik népszerű magashegyi túraútvonalon, írja a 24.hu.

Meghalt egy 52 éves magyar férfi hétfőn az ausztriai Riesernock hegyen, miután 2500 méteres magasságban lavina sodorta el. Az olasz Corriere della Sera beszámolója szerint a hózuhatag 200–300 méterre sodorta el a férfit.

A férfi felesége is vele tartott a túrán, őt azonban a lavina csak surolta, így sérülések nélkül megúszta a balesetet. A riasztást a hatóságokhoz délután 17 óra körül adták le.

A mentésben nagy erőkkel vettek részt a hegyimentők és a tűzoltók, a kereséshez helikoptert is bevetettek, ám a férfi életét már nem tudták megmenteni: a mentőegységek csak a holttestét találták meg.

A Riesernockot is magába foglaló Aurina-völgy jelenleg Dél-Tirol azon kevés magashegyi térségeinek egyike, ahol vastag hótakaró borítja a hegyoldalakat. Ez a körülmény különösen vonzó a síelők és túrázók számára, ugyanakkor a lavinaveszély is jelentősen megnövekedett.