Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
Kőkemény ultimátum: Trump teljes lefegyverzést követel
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Trump a floridai sajtótájékoztatón beszélt, miután tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. „Ha nem szerelnek le – ahogy megállapodtak –, akkor nagy bajba kerülnek. Ezt nem akarjuk, de viszonylag rövid időn belül le kell szerelniük" – fogalmazott.
A találkozó előtt Trump jelezte, hogy öt fő témát terveznek megvitatni, köztük a gázai tűzszünet második fázisát, amelynek megkezdése januárra várható. A megállapodás októberben életbe lépett első szakasza a harcok felfüggesztését, az izraeli csapatok részleges kivonását, valamint az izraeli túszok és palesztin foglyok cseréjét tartalmazta.
A Trump 20 pontos béketerve alapján kidolgozott második fázis Izrael teljes kivonulását, a Hamász leszerelését és egy átmeneti palesztin kormányzó testület felállítását irányozza elő. Az elnök szerint Gáza újjáépítése hamarosan megkezdődhet, de részleteket nem árult el. Az ENSZ becslése szerint a területen a több mint két éve tartó harcok során az épületek több mint 80 százaléka megsemmisült.
A Ciszjordániával kapcsolatos kérdésekre Trump azt válaszolta, hogy Netanjahuval „nem értenek egyet száz százalékban", de szerinte megoldást fognak találni. Részleteket nem közölt, ugyanakkor hozzátette, hogy az izraeli miniszterelnök helyesen fog cselekedni.
Trump szeptemberben még kijelentette, hogy nem engedi Izraelnek Ciszjordánia annektálását. Az izraeli parlament azonban egy hónappal később egy előzetes szavazáson a bekebelezés mellett foglalt állást. A palesztinok és a nemzetközi közösség szerint az annexió gyakorlatilag véget vetne a kétállami megoldás lehetőségének.
A béketervben szereplő Béketanács felügyelné Gáza újjáépítését egy kétéves, megújítható ENSZ-mandátum keretében. A palesztinok egy "technokrata, apolitikus" bizottságot hoznának létre a mindennapi kormányzati feladatok ellátására.
A második fázisba való átmenetet több tényező nehezíti. Az izraeli hatóságok lassan haladnak a palesztin bizottság tagjainak jóváhagyásával, miközben folytatódnak a katonai csapások. Késik a biztonsági feladatokra tervezett nemzetközi stabilizációs erő felállítása is.
Egy nyugati diplomata szerint jelentős szakadék van az amerikai–izraeli és más országok elképzelései között. Míg Washington és Jeruzsálem irányító szerepet szánna az erőnek, addig a csapatküldésre felkért országok attól tartanak, hogy az "megszálló erővé" válna.
A Hamász közölte, hogy kész tárgyalni fegyverei "befagyasztásáról vagy tárolásáról", de ragaszkodik a fegyveres ellenállás jogához mindaddig, amíg Izrael palesztin területeket tart megszállás alatt. Egy amerikai tisztviselő szerint felmerült annak lehetősége is, hogy a fegyvereket készpénzért vásárolják vissza.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban
Kiszivárgott, új csodafegyvert telepített az Európai Unió határára Oroszország: nukleáris fegyvert is kilöhetnek vele
Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele
A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
