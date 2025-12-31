A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban
Legalább 10 millió euró értékű pénzt és értéktárgyat zsákmányoltak tolvajok egy németországi Sparkasse bankfiók széfjeiből, miután a karácsonyi időszakban átfúrták a páncélterem falát - írta meg a Reuters.
A bűnözők a nyugat-németországi Gelsenkirchen városában található bankfiók vastag betonfalát átfúrva jutottak be a páncélterembe, ahol több ezer széfet feltörtek. A rendőrség közleménye szerint a kár becsült értéke kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű.
A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben. A karácsonyi időszakban, december 24-e estéjétől a legtöbb üzlet és bank zárva tart Németországban, amit a tolvajok kihasználtak.
Kedden feldühödött ügyfelek tucatjai gyűltek össze a bank előtt, "Engedjetek be!" kiáltásokkal követelve információkat. Egy férfi, aki 25 éve használta a széfet, elmondta a Welt televíziónak, hogy időskori megtakarításait tartotta benne. Egy másik ügyfél készpénzt és családi ékszereket őrzött a széfjében.
A rendőrség közölte, hogy szemtanúk szombat este több férfit láttak nagy táskákkal a szomszédos parkolóház lépcsőházában. Hétfő hajnalban pedig egy fekete Audi RS 6-os távozott a garázsból maszkos férfiakkal. A jármű rendszáma egy Hannoverben, Gelsenkirchentől több mint 200 kilométerre ellopott autóé volt.
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Kiderült, mit gondol Putyin valójában Ukrajnáról: "A szovjet jóindulat önként megváltoztatta a világot!"
Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.
2500 méteres magasságban csapott le a lavina az osztrák hegyekben, a magyar férfi életét már nem tudták megmenteni.
Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.