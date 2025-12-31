Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban

Legalább 10 millió euró értékű pénzt és értéktárgyat zsákmányoltak tolvajok egy németországi Sparkasse bankfiók széfjeiből, miután a karácsonyi időszakban átfúrták a páncélterem falát - írta meg a Reuters.

A bűnözők a nyugat-németországi Gelsenkirchen városában található bankfiók vastag betonfalát átfúrva jutottak be a páncélterembe, ahol több ezer széfet feltörtek. A rendőrség közleménye szerint a kár becsült értéke kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű.

A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben. A karácsonyi időszakban, december 24-e estéjétől a legtöbb üzlet és bank zárva tart Németországban, amit a tolvajok kihasználtak.

Kedden feldühödött ügyfelek tucatjai gyűltek össze a bank előtt, "Engedjetek be!" kiáltásokkal követelve információkat. Egy férfi, aki 25 éve használta a széfet, elmondta a Welt televíziónak, hogy időskori megtakarításait tartotta benne. Egy másik ügyfél készpénzt és családi ékszereket őrzött a széfjében.

A rendőrség közölte, hogy szemtanúk szombat este több férfit láttak nagy táskákkal a szomszédos parkolóház lépcsőházában. Hétfő hajnalban pedig egy fekete Audi RS 6-os távozott a garázsból maszkos férfiakkal. A jármű rendszáma egy Hannoverben, Gelsenkirchentől több mint 200 kilométerre ellopott autóé volt.