Irán besokallt: így üzentek Donald Trumpnak, már durvul a helyzet!

Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira, mondván: azok éles ellentétben állnak az Egyesült Államok „ellenséges és bűnös” lépéseivel Irán ellen.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en úgy fogalmazott: „Trump úr lehet a béke elnöke, vagy a háborúé – de a kettő egyszerre nem megy.” Irán szerint Washington egyszerre beszél diplomáciáról, miközben júniusban Izraellel közösen csapást mért több iráni nukleáris létesítményre.

Teherán ugyanakkor azt állítja, nyitott a kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalásokra, de Ali Hamenei ajatollah szerint az amerikai fél valójában „engedelmes Iránt akar”, és ezért a konfliktus jelenleg „megoldhatatlan”.

A Nyugat továbbra is azzal vádolja Iránt, hogy atomfegyver kifejlesztésén dolgozik, míg az iszlám köztársaság kitart amellett: nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál – és az Egyesült Államok provokációi csak tovább szítják a feszültséget.