Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak és kedvezményeket kínálnak amerikai ügyfeleiknek, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Donald Trump elnök augusztusban megduplázta az indiai importtermékekre kivetett vámokat, amelyek így a legmagasabbak közé tartoznak a kereskedelmi partnerek között. Az intézkedés olyan termékeket érint, mint a ruházati cikkek, ékszerek és garnélarákok.
Egy mumbai székhelyű ruházati exportőr elmondta, hogy cége az európai uniós piacok felé történő diverzifikációt helyezi előtérbe, és egy korai kereskedelmi megállapodás az EU-val segíthetné az indiai szállítmányok növelését - számolt be a Reuters.
India és az EU közötti kereskedelmi tárgyalások döntő szakaszba léptek, a felek intenzíven dolgoznak, hogy az év végéig aláírjanak egy szabadkereskedelmi megállapodást. Az EU India legnagyobb kereskedelmi partnere a termékek terén, a kétoldalú kereskedelem értéke a 2024 márciusáig tartó pénzügyi évben 137,5 milliárd dollár volt, ami közel 90%-os növekedést jelent az elmúlt évtizedben.
Az indiai exportőrök fokozzák erőfeszítéseiket, hogy megfeleljenek az EU szigorúbb vegyszerekre, termékcímkézésre és etikus beszerzésre vonatkozó előírásainak. Ennek érdekében korszerűsítik termelési létesítményeiket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Egyesült Államok volt India legnagyobb piaca a textil- és ruházati termékek számára a 2025 márciusáig tartó pénzügyi évben, a mintegy 38 milliárd dolláros teljes export közel 29%-át felvéve.
Egyes exportőrök már kedvezményeket kezdtek kínálni amerikai ügyfeleik megtartása érdekében. A mumbai székhelyű Creative Group elnöke, Vijay Kumar Agarwal szerint, ha az amerikai vámok továbbra is éreztetik hatásukat, a vállalat elveszítheti 15.000 munkavállalójából 6.000-7.000 főt, és hat hónap után fontolóra veheti a termelés áthelyezését Ománba vagy a szomszédos Bangladesbe.
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.