Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet

Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak és kedvezményeket kínálnak amerikai ügyfeleiknek, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.

Donald Trump elnök augusztusban megduplázta az indiai importtermékekre kivetett vámokat, amelyek így a legmagasabbak közé tartoznak a kereskedelmi partnerek között. Az intézkedés olyan termékeket érint, mint a ruházati cikkek, ékszerek és garnélarákok.

Egy mumbai székhelyű ruházati exportőr elmondta, hogy cége az európai uniós piacok felé történő diverzifikációt helyezi előtérbe, és egy korai kereskedelmi megállapodás az EU-val segíthetné az indiai szállítmányok növelését - számolt be a Reuters.

India és az EU közötti kereskedelmi tárgyalások döntő szakaszba léptek, a felek intenzíven dolgoznak, hogy az év végéig aláírjanak egy szabadkereskedelmi megállapodást. Az EU India legnagyobb kereskedelmi partnere a termékek terén, a kétoldalú kereskedelem értéke a 2024 márciusáig tartó pénzügyi évben 137,5 milliárd dollár volt, ami közel 90%-os növekedést jelent az elmúlt évtizedben.

Az indiai exportőrök fokozzák erőfeszítéseiket, hogy megfeleljenek az EU szigorúbb vegyszerekre, termékcímkézésre és etikus beszerzésre vonatkozó előírásainak. Ennek érdekében korszerűsítik termelési létesítményeiket.

Az Egyesült Államok volt India legnagyobb piaca a textil- és ruházati termékek számára a 2025 márciusáig tartó pénzügyi évben, a mintegy 38 milliárd dolláros teljes export közel 29%-át felvéve.

Egyes exportőrök már kedvezményeket kezdtek kínálni amerikai ügyfeleik megtartása érdekében. A mumbai székhelyű Creative Group elnöke, Vijay Kumar Agarwal szerint, ha az amerikai vámok továbbra is éreztetik hatásukat, a vállalat elveszítheti 15.000 munkavállalójából 6.000-7.000 főt, és hat hónap után fontolóra veheti a termelés áthelyezését Ománba vagy a szomszédos Bangladesbe.